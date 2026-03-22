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ZONA DA MATA

Batida entre carro e ônibus deixa motorista morto na Zona da Mata

O automóvel bateu de frente com o coletivo, o condutor ficou preso às ferragens do veículo de passeio e morreu no local

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Mariana Costa
Mariana Costa
Repórter
Formada em jornalismo pelo Centro Universitário de Belo Horizonte (Uni-BH). No Estado de Minas desde 2020, repórter de Gerais.
22/03/2026 15:06

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O carro ficou destruído após a batida
O carro ficou destruído após a batida crédito: CBMMG/Divulgação

Um homem de cerca de 40 anos morreu depois de um acidente envolvendo o carro que dirigia e um ônibus, no bairro Grama, em Juiz de Fora, na Zona da Mata, na noite desse sábado (21/3). De acordo com o Corpo de Bombeiros, o automóvel bateu de frente com um coletivo da linha 107 – Vila Montanhesa. 

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Não houve vítimas no ônibus. Já o motorista do carro ficou preso às ferragens e teve a morte constatada ainda no local por um médico da equipe do Samu. 


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Após a conclusão da perícia da Polícia Civil, uma equipe dos bombeiros fez a retirada do corpo do veículo. 

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