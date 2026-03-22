Batida entre carro e ônibus deixa motorista morto na Zona da Mata
O automóvel bateu de frente com o coletivo, o condutor ficou preso às ferragens do veículo de passeio e morreu no local
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Um homem de cerca de 40 anos morreu depois de um acidente envolvendo o carro que dirigia e um ônibus, no bairro Grama, em Juiz de Fora, na Zona da Mata, na noite desse sábado (21/3). De acordo com o Corpo de Bombeiros, o automóvel bateu de frente com um coletivo da linha 107 – Vila Montanhesa.
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Não houve vítimas no ônibus. Já o motorista do carro ficou preso às ferragens e teve a morte constatada ainda no local por um médico da equipe do Samu.
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Após a conclusão da perícia da Polícia Civil, uma equipe dos bombeiros fez a retirada do corpo do veículo.