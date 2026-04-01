Mulher é assaltada com garrucha, amarrada a eucalipto e tem Bíblia roubada

Uma mulher foi vítima de um assalto na manhã dessa segunda-feira (30/3), no KM 199 da BR-040, em João Pinheiro, na Região Noroeste de Minas.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a vítima relatou que foi abordada por um homem armado com uma garrucha, descrito como moreno, de olhos claros, com barba e usando uma mochila camuflada.

De acordo com o depoimento, o suspeito a levou até uma área de eucaliptos às margens da rodovia, onde a amarrou antes de roubar seus pertences. Entre os itens levados estavam uma mochila, um celular, cerca de R$ 620 em dinheiro e uma Bíblia de pequeno porte, de cor rosa.

A PRF foi acionada pela concessionária Via Cristais e realizou buscas na região, mas o suspeito não foi localizado até o momento.

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A ocorrência foi registrada como roubo e será investigada pelas autoridades competentes.