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Vídeo flagra donos de concessionária sendo roubados em Contagem

Criminosos armados renderam vítimas, uma delas é obrigada a se deitar no chão, e depois fugiram levando carros e celulares

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Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
18/03/2026 11:00 - atualizado em 18/03/2026 11:04

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Depois da ação, os criminosos fugiram levando veículos da concessionária e os celulares das vítimas
Depois da ação, os criminosos fugiram levando veículos da concessionária e os celulares das vítimas crédito: Arquivo pessoal/Reprodução

Uma câmera de segurança registrou o momento em que criminosos renderam os donos de uma concessionária durante um assalto nessa segunda-feira (16/3) no Bairro Petrolândia, em Contagem (MG), Região Metropolitana de Belo Horizonte.

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Nas imagens, um dos suspeitos, vestindo camisa e boné preto, aparece sacando uma arma e anunciando o assalto pela janela do escritório. Em seguida, ele entra no local e rende as vítimas.

Um dos proprietários é obrigado a deitar no chão, enquanto o outro permanece em pé e entrega o celular. O suspeito também pega o aparelho de uma funcionária, que estava sobre a mesa.

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Depois da ação, os criminosos fugiram levando veículos da concessionária e os celulares das vítimas. Segundo a Polícia Militar, o estabelecimento fica na Rua Mato Grosso. Durante a ação, foram roubados dois celulares e dois veículos: um Siena preto e uma Fiorino branca.

As vítimas, de 52 e 58 anos, relataram que dois homens armados entraram no local, anunciaram o assalto e os renderam. Os suspeitos obrigaram os proprietários a entregar os celulares e os cartões bancários. Em seguida, assumiram a direção dos veículos e fugiram em direção à Via Expressa.

Um dos aparelhos roubados chegou a emitir sinal de GPS na região da Pampulha, mas o rastreamento foi perdido.

Equipes da Polícia Militar na região foram acionadas e realizaram buscas, porém, até o momento, ninguém foi preso.

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O caso será investigado pela Polícia Civil, que foi procurada pela reportagem e aguarda resposta.

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