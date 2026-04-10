Assine
overlay
Início Gerais
NO LUGAR CERTO

Homem invade casa de policial e é morto a tiros no Barreiro, em BH

Homem foi baleado ao simular estar armado; policial alegou defesa da família

Publicidade
Carregando...
Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
10/04/2026 07:08 - atualizado em 10/04/2026 07:27

compartilhe

SIGA
×
PM ainda não tem pistas dos assassinos de adolescente no Minaslândia
O suspeito foi socorrido à Upa Barreiro, mas morreu no local crédito: Instagram

Um homem de 35 anos foi morto por invadir a casa de um policial penal, de 40, nessa quinta-feira (9/4), no Bairro Mineirão, Região do Barreiro, em Belo Horizonte (MG).

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Segundo a Polícia Militar, o caso aconteceu na Rua Professor João Moreira. O policial relatou que estava em casa com a esposa e três filhos quando ouviu gritos e percebeu o suspeito arrombando a porta dos fundos.

O agente afirmou que se identificou como policial penal na tentativa de impedir a invasão, mas o homem entrou no imóvel mesmo assim, ignorando o pedido. Já dentro da residência, o suspeito teria simulado que iria sacar uma arma da cintura.

Leia Mais

O policial então efetuou disparos. Mesmo ferido, segundo o agente, o homem fugiu pulando muros de casas vizinhas, mas foi localizado em via pública com ferimentos no peito.

Ele foi socorrido à Upa Barreiro, onde morreu. Antes de invadir a casa do policial, ele havia entrado em outra residência. 

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A perícia da Polícia Civil esteve na casa e a arma do policial foi recolhida. O caso será investigado pela 2ª Central Estadual do Plantão Digital.

Tópicos relacionados:

barreiro bh homicidio minas-gerais pm

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay