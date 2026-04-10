Homem invade casa de policial e é morto a tiros no Barreiro, em BH

Um homem de 35 anos foi morto por invadir a casa de um policial penal, de 40, nessa quinta-feira (9/4), no Bairro Mineirão, Região do Barreiro, em Belo Horizonte (MG).

Segundo a Polícia Militar, o caso aconteceu na Rua Professor João Moreira. O policial relatou que estava em casa com a esposa e três filhos quando ouviu gritos e percebeu o suspeito arrombando a porta dos fundos.

O agente afirmou que se identificou como policial penal na tentativa de impedir a invasão, mas o homem entrou no imóvel mesmo assim, ignorando o pedido. Já dentro da residência, o suspeito teria simulado que iria sacar uma arma da cintura.

O policial então efetuou disparos. Mesmo ferido, segundo o agente, o homem fugiu pulando muros de casas vizinhas, mas foi localizado em via pública com ferimentos no peito.

Ele foi socorrido à Upa Barreiro, onde morreu. Antes de invadir a casa do policial, ele havia entrado em outra residência.

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A perícia da Polícia Civil esteve na casa e a arma do policial foi recolhida. O caso será investigado pela 2ª Central Estadual do Plantão Digital.