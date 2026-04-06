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VIOLÊNCIA

Vídeo: perseguição termina em homicídio em Patos de Minas

Câmera mostrou vítima sendo perseguida e tentando se esconder em uma casa, antes de ser baleada; ambos estavam em motos

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Vinicius Lemos - Especial para o EM
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Vinicius Lemos - Especial para o EM
Repórter
06/04/2026 19:38

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Vídeo: perseguição termina em homicídio em Patos de Minas
Vídeo: perseguição termina em homicídio em Patos de Minas crédito: ReproduÃ§Ã£o/redes sociais

Um jovem, de 19 anos, foi perseguido e morto em Patos de Minas, no Alto Paranaíba, durante o último fim de semana. O crime foi registrado por câmeras de segurança que fica na rua. O suspeito fugiu após o crime e segue foragido.

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O homicídio aconteceu na Rua Antônio Jorge Filho, no Bairro Residencial Barreiro. O vídeo mostra a vítima sendo perseguida e tentando se esconder em uma casa, antes de ser baleada. Ambos estavam em motos.

Testemunhas contaram que o portão estava aberto e foi o primeiro local que a vítima buscou abrigo quando percebeu que seria atacado.

O morador guardava seu carro na garagem e se assustou com a ação. O atirador invadiu o local. A vítima foi atingida por um único disparo.

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O suspeito é um homem, de 23, que teria cometido o assassinato por conta de uma briga ocorrida horas antes. 

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A Polícia Civil investiga o caso e busca o suspeito.

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