Vídeo: perseguição termina em homicídio em Patos de Minas

Um jovem, de 19 anos, foi perseguido e morto em Patos de Minas, no Alto Paranaíba, durante o último fim de semana. O crime foi registrado por câmeras de segurança que fica na rua. O suspeito fugiu após o crime e segue foragido.

O homicídio aconteceu na Rua Antônio Jorge Filho, no Bairro Residencial Barreiro. O vídeo mostra a vítima sendo perseguida e tentando se esconder em uma casa, antes de ser baleada. Ambos estavam em motos.

Testemunhas contaram que o portão estava aberto e foi o primeiro local que a vítima buscou abrigo quando percebeu que seria atacado.

O morador guardava seu carro na garagem e se assustou com a ação. O atirador invadiu o local. A vítima foi atingida por um único disparo.

O suspeito é um homem, de 23, que teria cometido o assassinato por conta de uma briga ocorrida horas antes.

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A Polícia Civil investiga o caso e busca o suspeito.