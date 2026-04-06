Vídeo: morador de rua é agredido a pauladas dormindo em Uberlândia
Testemunhas disseram que a agressão foi motivada por um desentendimento envolvendo um suposto furto
compartilheSIGA
Mesmo dormindo, um homem em situação de rua foi atacado com pancadas na cabeça por outro homem em Uberlândia, Triângulo Mineiro nesse domingo (5/4). A vítima sobreviveu, mas precisou de atendimento de emergência. O agressor foi preso. Um vídeo mostra o ataque.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Nas imagens, é possível ver que o agressor se aproveita da vítima no chão. São pelo menos três golpes com um porrete. Depois, o autor foge.
O caso foi registrado no Bairro Jardim Canaã. Testemunhas disseram que a agressão foi motivada por um desentendimento envolvendo um suposto furto.
Leia Mais
O agressor também vive em situação de rua.
A vítima foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e encaminhada ao pronto-socorro do Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia (HC-UFU).
As imagens ajudaram na identificação do autor. Ele foi encontrado na Avenida Aldo Borges Leão, no bairro Monte Hebron.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
O homem foi abordado, confessou a agressão e acabou preso.