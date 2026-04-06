Vídeo: morador de rua é agredido a pauladas dormindo em Uberlândia

Mesmo dormindo, um homem em situação de rua foi atacado com pancadas na cabeça por outro homem em Uberlândia, Triângulo Mineiro nesse domingo (5/4). A vítima sobreviveu, mas precisou de atendimento de emergência. O agressor foi preso. Um vídeo mostra o ataque.

Nas imagens, é possível ver que o agressor se aproveita da vítima no chão. São pelo menos três golpes com um porrete. Depois, o autor foge.

O caso foi registrado no Bairro Jardim Canaã. Testemunhas disseram que a agressão foi motivada por um desentendimento envolvendo um suposto furto.

O agressor também vive em situação de rua.

A vítima foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e encaminhada ao pronto-socorro do Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia (HC-UFU).

As imagens ajudaram na identificação do autor. Ele foi encontrado na Avenida Aldo Borges Leão, no bairro Monte Hebron.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O homem foi abordado, confessou a agressão e acabou preso.