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Vídeo: morador de rua é agredido a pauladas dormindo em Uberlândia

Testemunhas disseram que a agressão foi motivada por um desentendimento envolvendo um suposto furto

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Vinicius Lemos - Especial para o EM
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Vinicius Lemos - Especial para o EM
Repórter
06/04/2026 18:32

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Vídeo: Morador de rua é agredido a pauladas dormindo em Uberlândia
Vídeo: morador de rua é agredido a pauladas dormindo em Uberlândia crédito: ReproduÃ§Ã£o/Redes sociais

Mesmo dormindo, um homem em situação de rua foi atacado com pancadas na cabeça por outro homem em Uberlândia, Triângulo Mineiro nesse domingo (5/4). A vítima sobreviveu, mas precisou de atendimento de emergência. O agressor foi preso. Um vídeo mostra o ataque.

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Nas imagens, é possível ver que o agressor se aproveita da vítima no chão. São pelo menos três golpes com um porrete. Depois, o autor foge.

O caso foi registrado no Bairro Jardim Canaã. Testemunhas disseram que a agressão foi motivada por um desentendimento envolvendo um suposto furto.

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O agressor também vive em situação de rua.

A vítima foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e encaminhada ao pronto-socorro do Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia (HC-UFU).

As imagens ajudaram na identificação do autor. Ele foi encontrado na Avenida Aldo Borges Leão, no bairro Monte Hebron.

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O homem foi abordado, confessou a agressão e acabou preso.

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