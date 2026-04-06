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ALTO PARANAÍBA

Mulher mata ex que descumpriu medida protetiva em Iraí de Minas

O homem procurou a mulher e teria tentado tirá-la de casa no Bairro Bagagem. Ela reagiu e esfaqueou o ex

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Vinicius Lemos - Especial para o EM
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Vinicius Lemos - Especial para o EM
Repórter
06/04/2026 17:56

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Mulher mata ex, que descumpriu medida protetiva em Iraí de Minas
Mulher mata ex, que descumpriu medida protetiva em Iraí de Minas crédito: Reprodução/Sejusp

Para se proteger do ex-companheiro, que descumpria uma medida protetiva, uma mulher de 25 anos o matou a facadas durante o fim de semana em Iraí de Minas (MG), no Alto Paranaíba.

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Ele tinha 37 anos e, segundo o registro policial, foi até a casa da ex no Bairro Bagagem. Ele queria que ela saísse da casa.

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O homem chegou a ser contido por vizinhos dela, mas ele voltou ao local. Os dois estavam próximo a um comércio e houve nova confusão.

A mulher, então, pegou uma faca e atingiu o pescoço do ex-companheiro. Ela fugiu em seguida. Ele foi socorrido Samu, não resistiu ao ferimento.

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Até o momento, a mulher não foi localizada.

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