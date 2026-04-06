Moradores incendeiam pneus para protestar e bloqueiam rua de bairro em BH

Estudante de Jornalismo| Estágio da editoria 'Gerais' do Estado de Minas.

Moradores bloquearam a Rua dos Borges, no Bairro Jardim Vitória, Região Nordeste de Belo Horizonte (MG), na madrugada desta segunda-feira (6/4), ao incendiar pneus e móveis em protesto contra o acúmulo de lixo na região. Segundo relatos, a manifestação ocorreu devido à falta de coleta regular e aos impactos na saúde e no cotidiano da comunidade.

Segundo os bombeiros, a equipe foi acionada por volta das 5h33 e encontrou grande quantidade de resíduos espalhados pela rua, além de focos de incêndio. As chamas foram controladas ainda no início da manhã, sem registro de feridos.

Chamados feitos às autoridades apontam que manifestantes montaram barricadas com pneus e objetos, impedindo a circulação de veículos, incluindo ônibus. Em um dos relatos, um homem e uma mulher aparecem como responsáveis pela interdição, enquanto outra solicitação menciona seis pessoas próximas ao local.

Informações repassadas no atendimento indicam que o ato foi motivado pela falta de recolhimento do lixo. Moradores afirmam que o problema tem se intensificado, transformando a via em um ponto de descarte irregular, com mau cheiro e risco à saúde e cobram uma solução da Prefeitura de Belo Horizonte.

Em nota, a Superintendência de Limpeza Urbana (SLU) informou que a Rua dos Borges conta com coleta domiciliar de resíduos três vezes por semana — às terças, quintas e sábados — e que a limpeza do local é realizada semanalmente, podendo ocorrer mais de uma vez conforme a necessidade, inclusive com o uso de maquinário.

Segundo o órgão, são retirados, em média, três caminhões de resíduos por semana. A última limpeza havia sido feita na útima quarta-feira (1°/4) e, nesta segunda-feira (6/4), três caminhões foram mobilizados para nova remoção.

A SLU também pediu a colaboração da população para evitar o descarte irregular de lixo. A Secretaria Municipal de Política Urbana informou que monitora a área com equipes de fiscalização.

De acordo com a prefeitura, o descarte irregular de entulho é considerado infração ambiental grave, com multas que variam de R$ 2.095,05 a R$ 16.760,64, podendo chegar ao valor máximo em casos envolvendo resíduos perigosos. O transporte irregular também é passível de penalidades, incluindo multa e apreensão do veículo.

Ainda conforme o balanço municipal, até 29 de março deste ano foram realizadas 369 vistorias em Belo Horizonte, com 40 notificações, 45 multas e quatro apreensões.

A prefeitura orienta que denúncias de descarte irregular podem ser feitas pelos canais oficiais, como o Portal de Serviços, o aplicativo BH SIM e o telefone 156.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

*Estagiária sob supervisão do subeditor Gabriel Felice