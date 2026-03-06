Não pagou o aluguel? Cabeça gigante do Seu Madruga é vista no lixo em BH

Uma cabeça enorme do Seu Madruga, enfeite alusivo ao personagem do programa “Chaves”, foi vista em uma caçamba de lixo na Avenida Fleming, no Bairro Ouro Preto, na Pampulha, em BH. No local, funcionava a hamburgueria Sô Madruga, que homenageava os personagens da vila que fez parte da infância dos brasileiros.

No mês passado, o estabelecimento anunciou o encerramento de suas atividades na Pampulha, mantendo apenas a filial de Contagem, na Grande BH.

A hamburgueria em BH enchia os olhos dos fãs com uma réplica quase perfeita da vila. Mas nesta sexta-feira (6/3), a imagem das cabeçonas quebradas e descartadas gerou uma série de memes.

A cabeça do Chaves também foi descartada na caçamba e se encontra totalmente danificada Gradyston Rodrigues/EM/D.A. Press A nova dona do lugar, Row's Burguer já estampa sua logo na entrada Gradyston Rodrigues/EM/D.A. Press Voltar Próximo

Em um post da página BH da Zueira, vários internautas comentaram o fato. Dentre as mensagens estavam: “14 meses de aluguel atrasado também, vai querer o quê?”, “Pi pi pi pi pi pi pi pi pi” e “E da próxima vez... Vai ocupar espaço na casa da sua avó”.

Alguns dos internautas aproveitaram a deixa para criticar os preços e o cardápio do lugar: "Lá estava mais caro do que tomar café no aeroporto”, “R$ 50 o pirulito do Chaves, ninguém vai mesmo não”, “Lá não dava para entrar e tomar uma xícara de café” e “R$ 60 em um hambúrguer horrível e drinks quentes e caros, fora o atendimento péssimo!”.

Indagado sobre o fechamento e o descarte da decoração, o estabelecimento preferiu não comentar o assunto, ressaltando apenas que a finalização da venda já foi feita. A especulação é de que uma nova hamburgueria, Row’s Burguer, vai ocupar o ponto; lonas com a logo já ocupam a fachada.

'Tá bom, mas não se irrite'

Os mais de quatro anos de história marcaram o cenário do restaurante temático da capital. Em 2022, Esteban Valdes, filho de Ramón Valdes, que interpretava o icônico personagem Seu Madruga, gravou um vídeo agradecendo o carinho.

O cenário da hamburgueria remontava o pátio da vila e o interior da casa do pai da Chiquinha e oferecia bebidas e comidas que levavam nomes relacionados ao seriado, como o suco de tamarindo. A área externa ficou marcada pelo barril do Chaves, onde clientes tiravam fotos.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata