Aprenda uma receita prática de petit gâteau para fazer em casa

Conseguir o ponto perfeito do petit gâteau, com a casquinha firme e o interior cremoso, pode ser um desafio. No entanto, a receita clássica é a solução para fazer a sobremesa em casa sem erros. A versão popularizada no Brasil é famosa pela simplicidade e pelo resultado impecável.

O segredo está na combinação de poucos ingredientes de qualidade e, principalmente, no tempo exato de forno. A preparação é rápida e não exige habilidades avançadas na cozinha, tornando o doce acessível para qualquer pessoa que queira impressionar com uma sobremesa clássica e sofisticada.

Ingredientes

250g de chocolate meio amargo de boa qualidade;

250g de manteiga sem sal em cubos;

5 ovos inteiros;

5 gemas;

170g de açúcar refinado;

100g de farinha de trigo peneirada;

manteiga e cacau em pó para untar as forminhas.

Modo de preparo

Pré-aqueça o forno na temperatura máxima. Unte generosamente de seis a oito forminhas de alumínio (ou ramequins de cerâmica) com manteiga e, em seguida, polvilhe cacau em pó, cobrindo todo o interior. Isso ajuda a desenformar e cria uma casquinha saborosa. Derreta o chocolate meio amargo junto com a manteiga em banho-maria ou no micro-ondas, em potência média, mexendo a cada 30 segundos para não queimar. Reserve a mistura para que ela amorne. Em uma batedeira ou em um tigela grande, bata os ovos, as gemas e o açúcar até obter um creme claro e fofo. O volume da mistura deve quase dobrar. Com a batedeira em velocidade baixa, adicione aos poucos a mistura de chocolate e manteiga já morna ao creme de ovos. Bata apenas o suficiente para incorporar os ingredientes. Desligue a batedeira e acrescente a farinha de trigo peneirada. Use uma espátula para misturar delicadamente, com movimentos de baixo para cima, até que a massa fique homogênea. Para obter um resultado ainda melhor, cubra a tigela com filme plástico e deixe a massa descansar na geladeira por uma hora. Essa etapa é opcional, mas recomendada pelo chef. Distribua a massa nas forminhas untadas, preenchendo cerca de 3/4 da capacidade de cada uma. Leve ao forno e asse por cinco a sete minutos. O ponto ideal é quando as bordas estão firmes e o centro ainda parece ligeiramente mole ao toque. Retire do forno e espere um minuto antes de desenformar. Sirva imediatamente, acompanhado de uma bola de sorvete de baunilha e frutas vermelhas.

Dicas para não errar

O principal fator para o sucesso do petit gâteau é o controle do tempo de forno. Cada aparelho funciona de uma maneira, por isso, na primeira vez que fizer a receita, asse apenas um ou dois bolinhos para testar o tempo ideal no seu equipamento. Se assar demais, o interior não ficará líquido; se assar de menos, ele pode quebrar ao desenformar.

A qualidade dos ingredientes é fundamental. Use um bom chocolate, com pelo menos 50% de cacau, e evite versões hidrogenadas. Além disso, respeite as quantidades exatas da receita, pois a precisão é um dos segredos da confeitaria para garantir a textura correta.

Para mais praticidade, é possível congelar os bolinhos. Após distribuir a massa nas forminhas, cubra-as com plástico filme e leve ao freezer por até três meses. Quando for servir, basta assá-los diretamente do freezer, ajustando o tempo de forno conforme necessário (geralmente, alguns minutos a mais).

