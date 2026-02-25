Comida australiana: 5 pratos típicos que você precisa experimentar

Repórter formada em jornalismo e em Marketing Digital. Experiência em redação para portais de notícias e mídias sociais.

Quando se pensa na cultura australiana, a atenção muitas vezes se volta para suas paisagens e esportes. No entanto, uma das formas mais autênticas de explorar o país é por meio de sua culinária, que oferece uma mistura de tradições com ingredientes locais frescos e muita criatividade.

A gastronomia da Austrália vai muito além do famoso churrasco, conhecido como "barbie". De salgados práticos a sobremesas icônicas, existem sabores que definem a identidade do país e proporcionam uma experiência única para quem visita ou se interessa pela nação da Oceania.

Leia Mais

Sabores que você precisa conhecer

Torta de carne (meat pie)

Considerado o prato nacional não oficial, a torta de carne é um clássico. Trata-se de uma pequena torta individual, com massa folhada e um recheio suculento de carne moída com molho gravy. É comum encontrá-la em padarias, em pubs e, principalmente, nos estádios de futebol.

Lamington

Essa é uma das sobremesas mais queridas da Austrália. O lamington é um bolo simples de baunilha, cortado em quadrados, banhado em uma cobertura de chocolate e finalizado com coco ralado. Simples e delicioso, é perfeito para acompanhar um café da tarde e está presente em quase todas as confeitarias locais.

O clássico Lamington, um bolo de baunilha banhado em chocolate e coberto com coco ralado, é uma das sobremesas mais amadas da AustráliaPexels

Pavlova

Uma sobremesa leve e elegante que, apesar da disputa de origem com a Nova Zelândia, é um ícone australiano. Consiste em uma base de merengue crocante por fora e macia por dentro, coberta com chantilly e frutas frescas, como morangos, kiwis e maracujá. É uma explosão de texturas e sabores.

Peixe com batatas fritas (Fish and Chips)

Embora de origem britânica, o prato foi totalmente adotado pelos australianos. A diferença está na variedade de peixes frescos locais usados, como o barramundi ou o pargo. É uma refeição popular para ser saboreada na praia, aproveitando o vasto litoral do país.

O popular peixe com batatas fritas, mesmo de origem britânica, se tornou um ícone da gastronomia australiana, ideal para ser apreciado nas praias do paísPexels

Barramundi

Falando em peixe, o barramundi é um dos mais famosos da Austrália. Com carne branca, firme e sabor suave, ele é extremamente versátil na cozinha. Geralmente, é servido grelhado, frito ou assado, temperado apenas com limão e ervas para realçar seu sabor natural.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.