5 receitas deliciosas de uma panela só para economizar gás de cozinha

Com o preço do gás de cozinha pesando no orçamento, encontrar formas de economizar se tornou uma prioridade em muitos lares. Uma solução prática e eficiente é apostar em receitas de uma panela só. Elas otimizam o tempo de uso do fogão ou do forno e ainda reduzem a quantidade de louça para lavar no final.

A lógica é simples: ao concentrar todo o preparo em um único recipiente, seja uma panela, uma frigideira funda ou uma assadeira, você usa apenas uma boca do fogão ou aproveita o calor do forno de uma só vez. Isso garante um cozimento uniforme e evita o desperdício de gás com várias panelas ao mesmo tempo.

Confira cinco opções deliciosas para facilitar sua rotina e ajudar seu botijão a durar mais.

Frango com legumes na mesma assadeira

Esta é uma receita clássica e versátil. Basta temperar pedaços de frango, como coxas e sobrecoxas, e espalhá-los em uma assadeira com os legumes de sua preferência. Batata, cenoura, brócolis e cebola são ótimas escolhas. Um fio de azeite e ervas frescas completam o prato, que vai direto para o forno até dourar.

Arroz de forno cremoso

O arroz de forno é a refeição perfeita para aproveitar sobras e criar um prato completo. Em uma travessa, misture o arroz já cozido com frango desfiado, milho, ervilha e o que mais tiver na geladeira. Adicione molho de tomate e requeijão ou creme de leite para dar cremosidade, cubra com queijo e leve ao forno apenas para gratinar.

Macarrão de panela única

Esqueça a panela para cozinhar a massa e outra para o molho. Aqui, tudo acontece junto. Refogue alho e cebola, adicione o molho de tomate, água ou caldo e, quando ferver, acrescente o macarrão cru. Cozinhe, mexendo de vez em quando, até a massa ficar al dente e o molho encorpado. O amido do macarrão ajuda a deixar o molho mais cremoso.

Carne de panela com batatas e cenoura

Um prato que aquece e conforta. Na panela de pressão, doure os cubos de carne e depois adicione temperos e água para cozinhar. Quando a carne estiver macia, acrescente as batatas e cenouras em pedaços grandes e deixe cozinhar por mais alguns minutos na pressão. O resultado é uma carne suculenta com legumes que desmancham na boca.

Peixe assado com batata doce

Para uma opção mais leve, o peixe assado é ideal. Em uma assadeira, faça uma cama com rodelas finas de batata doce e cebola. Coloque os filés de peixe por cima, tempere com sal, pimenta, limão e ervas. Regue com azeite e leve ao forno. Em poucos minutos, você terá uma refeição nutritiva e muito saborosa, feita sem complicação.

