5 receitas deliciosas de uma panela só para economizar gás de cozinha
Praticidade e economia andam juntas na cozinha; aprenda a fazer pratos completos e saborosos usando apenas uma panela e fazendo seu botijão durar mais
compartilheSIGA
Com o preço do gás de cozinha pesando no orçamento, encontrar formas de economizar se tornou uma prioridade em muitos lares. Uma solução prática e eficiente é apostar em receitas de uma panela só. Elas otimizam o tempo de uso do fogão ou do forno e ainda reduzem a quantidade de louça para lavar no final.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
A lógica é simples: ao concentrar todo o preparo em um único recipiente, seja uma panela, uma frigideira funda ou uma assadeira, você usa apenas uma boca do fogão ou aproveita o calor do forno de uma só vez. Isso garante um cozimento uniforme e evita o desperdício de gás com várias panelas ao mesmo tempo.
Leia Mais
Confira cinco opções deliciosas para facilitar sua rotina e ajudar seu botijão a durar mais.
Frango com legumes na mesma assadeira
Esta é uma receita clássica e versátil. Basta temperar pedaços de frango, como coxas e sobrecoxas, e espalhá-los em uma assadeira com os legumes de sua preferência. Batata, cenoura, brócolis e cebola são ótimas escolhas. Um fio de azeite e ervas frescas completam o prato, que vai direto para o forno até dourar.
Arroz de forno cremoso
O arroz de forno é a refeição perfeita para aproveitar sobras e criar um prato completo. Em uma travessa, misture o arroz já cozido com frango desfiado, milho, ervilha e o que mais tiver na geladeira. Adicione molho de tomate e requeijão ou creme de leite para dar cremosidade, cubra com queijo e leve ao forno apenas para gratinar.
Macarrão de panela única
Esqueça a panela para cozinhar a massa e outra para o molho. Aqui, tudo acontece junto. Refogue alho e cebola, adicione o molho de tomate, água ou caldo e, quando ferver, acrescente o macarrão cru. Cozinhe, mexendo de vez em quando, até a massa ficar al dente e o molho encorpado. O amido do macarrão ajuda a deixar o molho mais cremoso.
Carne de panela com batatas e cenoura
Um prato que aquece e conforta. Na panela de pressão, doure os cubos de carne e depois adicione temperos e água para cozinhar. Quando a carne estiver macia, acrescente as batatas e cenouras em pedaços grandes e deixe cozinhar por mais alguns minutos na pressão. O resultado é uma carne suculenta com legumes que desmancham na boca.
Peixe assado com batata doce
Para uma opção mais leve, o peixe assado é ideal. Em uma assadeira, faça uma cama com rodelas finas de batata doce e cebola. Coloque os filés de peixe por cima, tempere com sal, pimenta, limão e ervas. Regue com azeite e leve ao forno. Em poucos minutos, você terá uma refeição nutritiva e muito saborosa, feita sem complicação.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.