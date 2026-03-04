Assine
REFORMA DA PRAÇA

PBH promete reforma de praça na Pampulha

E
Estado de Minas
  • Praça Dino Barbieri é tombada pela Unesco como Patrimônio Cultural da Humanidade.
  • PBH promete reforma da praça Dino Barbieri. O local é tombado pela Unesco como Patrimônio Cultural da Humanidade.
  • Corrimãos estão deteriorados com marcas de ferrugem.
    Corrimãos estão deteriorados com marcas de ferrugem. Foto: Marcos Vieira/EM/D.A.PRESS
  • Os jardins da praça, elaborados por Burle Marx, estão descaracterizados.
    Os jardins da praça, elaborados por Burle Marx, estão descaracterizados. Foto: Marcos Vieira/EM/D.A.PRESS
  • O artista e paisagista Burle Marx fez o jardim na década de 1940
    O artista e paisagista Burle Marx fez o jardim na década de 1940 Foto: Marcos Vieira/EM/D.A.PRESS
  • Antes o nome do local era Praça das Mangueiras, pela presença destas espécies no local.
    Antes o nome do local era Praça das Mangueiras, pela presença destas espécies no local. Foto: Marcos Vieira/EM/D.A.PRESS
  • O nome da praça homenageia o Padre Dino Barbieri pela sua participação em movimentos sociais da cidade.
    O nome da praça homenageia o Padre Dino Barbieri pela sua participação em movimentos sociais da cidade. Foto: Marcos Vieira/EM/D.A.PRESS
  • Para manter os jardins floridos no parque é necessário o plantio e o cuidado recorrente com as plantas.
    Para manter os jardins floridos no parque é necessário o plantio e o cuidado recorrente com as plantas. Foto: Marcos Vieira/EM/D.A.PRESS
