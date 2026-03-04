REFORMA DA PRAÇA
PBH promete reforma de praça na Pampulha
PBH promete reforma da praça Dino Barbieri. O local é tombado pela Unesco como Patrimônio Cultural da Humanidade. Foto: Marcos Vieira/EM/D.A.PRESS
Corrimãos estão deteriorados com marcas de ferrugem. Foto: Marcos Vieira/EM/D.A.PRESS
Os jardins da praça, elaborados por Burle Marx, estão descaracterizados. Foto: Marcos Vieira/EM/D.A.PRESS
O artista e paisagista Burle Marx fez o jardim na década de 1940 Foto: Marcos Vieira/EM/D.A.PRESS
Antes o nome do local era Praça das Mangueiras, pela presença destas espécies no local. Foto: Marcos Vieira/EM/D.A.PRESS
O nome da praça homenageia o Padre Dino Barbieri pela sua participação em movimentos sociais da cidade. Foto: Marcos Vieira/EM/D.A.PRESS
Para manter os jardins floridos no parque é necessário o plantio e o cuidado recorrente com as plantas. Foto: Marcos Vieira/EM/D.A.PRESS