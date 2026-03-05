7 clássicos da Sessão da Tarde que marcaram sua infância

Poucas coisas definem tão bem uma tarde na infância de milhões de brasileiros quanto as famosas vinhetas da "Sessão da Tarde". No ar desde março de 1974, a faixa de filmes da TV Globo tem mais de 50 anos e se tornou um verdadeiro patrimônio cultural, criando memórias afetivas que atravessam gerações. O hábito de ligar a TV para descobrir a atração do dia permanece vivo, refletido nas buscas diárias por qual filme será exibido.

Enquanto a programação se renova, alguns títulos foram reprisados tantas vezes que se tornaram sinônimos do programa. Eles não eram apenas filmes; eram eventos que reuniam a família no sofá e marcavam o imaginário popular. Relembre sete clássicos que certamente fizeram parte da sua vida.

Leia Mais

"A Lagoa Azul" (1980)

Provavelmente o filme mais icônico da história da "Sessão da Tarde". A trama acompanha dois primos que, após um naufrágio, crescem isolados em uma ilha paradisíaca. A produção explorava o despertar da adolescência e da sexualidade em um cenário deslumbrante, tornando-se um fenômeno de audiência a cada exibição.

"Um Tira no Jardim de Infância" (1990)

Ver Arnold Schwarzenegger, o astro dos filmes de ação, tentando controlar uma turma de crianças foi uma fórmula de sucesso imediato. Na história, um detetive durão se disfarça de professor para encontrar a ex-esposa de um criminoso. O resultado é uma comédia divertida e cativante que funcionava perfeitamente para as tardes.

"Esqueceram de Mim" (1990)

Um clássico natalino que a "Sessão da Tarde" exibia em qualquer época do ano. A história do pequeno Kevin McCallister, esquecido em casa pela família durante uma viagem, virou um sucesso absoluto. Suas armadilhas criativas para se defender de dois ladrões desajeitados garantiram risadas e reprises incontáveis.

"Curtindo a Vida Adoidado" (1986)

Este filme ensinou a toda uma geração como aproveitar um dia de folga. Ferris Bueller se tornou o herói dos estudantes ao matar aula de forma espetacular. O longa é um retrato vibrante da juventude dos anos 80, com cenas que entraram para a história do cinema, como a performance de "Twist and Shout" em um desfile.

"Os Goonies" (1985)

Aventura, amizade e caça ao tesouro. "Os Goonies" tinha todos os ingredientes para prender a atenção do público infantojuvenil. O filme acompanha um grupo de amigos que encontra um mapa antigo e parte em busca do tesouro do pirata Willy Caolho, enfrentando armadilhas e uma família de bandidos pelo caminho.

"De Repente 30" (2004)

Um clássico mais recente, mas que rapidamente ganhou o coração do público da tarde. Uma garota de 13 anos, infeliz com sua vida, deseja ter 30 e acorda no futuro como uma editora de revista bem-sucedida. A comédia romântica explora com leveza temas como amadurecimento e o valor das verdadeiras amizades.

"Edward Mãos de Tesoura" (1990)

A fantasia sombria e delicada de Tim Burton também encontrou seu espaço nas tardes da TV. A história do jovem com tesouras no lugar das mãos, que é acolhido em um subúrbio colorido, emocionou o público com sua metáfora sobre aceitação e o medo do que é diferente. Um filme que marcou pela sua originalidade e sensibilidade.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.