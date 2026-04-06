Minas lidera número de mortes em rodovias federais na Semana Santa

Estudante de Jornalismo na PUC Minas. No Estado de Minas desde 2023. Repórter de Gerais

Minas Gerais ficou na liderança do ranking nacional de mortes nas rodovias federais na Semana Santa de 2026. A informação foi confirmada no balanço da operação realizada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), nas cinco regiões do país, durante o período compreendido entre quinta-feira (2/4) e domingo (5/2).

Durante os trabalhos em território nacional, a corporação atendeu 808 sinistros nas rodovias federais que cortam o país. Essas ocorrências resultaram em 57 mortes e 814 pessoas feridas. No topo do ranking dos estados com mais registros de acidentes está Santa Catarina.

Em seguida, Minas Gerais aparece com 103 acidentes. O estado mineiro ainda liderou o número de mortes, com 13 neste feriado prolongado, além de 111 pessoas feridas. O Paraná é o terceiro estado com mais ocorrências, foram 91 acidentes durante a operação.

Também em Minas, a PRF flagrou casos provocados por ultrapassagens proibidas. A manobra foi um ponto alto da fiscalização. No estado, 532 motoristas foram vistos fazendo ultrapassagens irregulares.

Entre as condutas estão “Ultrapassar em Faixa Contínua Amarela” (infração gravíssima punida com sete pontos na CNH e multa de R$ 1.467,35) e também “Forçar Passagem entre Dois Veículos que Transitam em Sentidos Opostos” (infração gravíssima punida com 7 pontos na CNH, multa no valor de R$ 2.934,70 e suspensão do direito de dirigir). Nos dois casos, o valor dobra se for repetida em até 12 meses.

Além disso, os radares portáteis capturaram 5.448 imagens de veículos que estavam acima da velocidade estabelecida para a via. Os motoristas "apressados" foram as infrações mais cometidas no feriado. Ainda foram aplicadas 767 multas pela falta do cinto de segurança.

Em relação à embriaguez ao volante foram feitos 6.342 testes com o bafômetro, sendo que 201 motoristas foram multados e dois acabaram detidos, além de 203 veículos recolhidos.

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No combate ao tráfico de drogas nas rodovias federais que cortam Minas Gerais, a Polícia Rodoviária Federal também apreendeu 70,7 quilos de cocaína, 21 de maconha, sete de ecstasy e 46 comprimidos de anfetaminas.