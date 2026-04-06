Sinalização de cruzamento onde caminhão de laranjas tombou terá manutenção
Moradores apontam trecho da Região Oeste como ponto de atenção para veículos de carga
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Ponto recorrente de acidentes de trânsito, o cruzamento entre as ruas Visconde de Cairu e São Carlos, no Bairro Madre Gertrudes, na Região Oeste de Belo Horizonte, passará por manutenção. De acordo com a BHTrans, que vistoriou o local nesta segunda-feira (6/4), as placas e as faixas de pedestres vão passar por manutenção.
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Na manhã de hoje, um caminhão carregado com laranjas tombou e interditou o trecho, causando reflexo na Avenida Amazonas. Por volta das 9h30, o trânsito foi liberado, mas o veículo acidentado continuou no local.
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Segundo a BHTrans, o acidente aconteceu durante a madrugada, e não há informações sobre a causa. O motorista não quis falar com a reportagem e ficou furioso com a população que retirou a carga, mas não esclareceu se liberou as frutas ou não.
Em nota, o órgão municipal informou que é necessária uma avaliação criteriosa em relação à proibição de veículos de carga, pois as ruas São Carlos e Frei Gaspar são os únicos acessos da Avenida Amazonas para o Bairro Madre Gertrudes. Na avaliação da BHTrans, uma proibição de veículos de carga poderia comprometer o abastecimento da região.
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Conforme a nota, o mesmo aconteceria para a implantação de mão única na Rua São Carlos, que poderia impactar a acessibilidade de moradores e o comércio, sobretudo nos horários de pico. A BHTrans informou que técnicos da empresa vão avaliar melhorias para a área.