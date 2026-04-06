Sinalização de cruzamento onde caminhão de laranjas tombou terá manutenção

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

Ponto recorrente de acidentes de trânsito, o cruzamento entre as ruas Visconde de Cairu e São Carlos, no Bairro Madre Gertrudes, na Região Oeste de Belo Horizonte, passará por manutenção. De acordo com a BHTrans, que vistoriou o local nesta segunda-feira (6/4), as placas e as faixas de pedestres vão passar por manutenção.

Na manhã de hoje, um caminhão carregado com laranjas tombou e interditou o trecho, causando reflexo na Avenida Amazonas. Por volta das 9h30, o trânsito foi liberado, mas o veículo acidentado continuou no local.

Segundo a BHTrans, o acidente aconteceu durante a madrugada, e não há informações sobre a causa. O motorista não quis falar com a reportagem e ficou furioso com a população que retirou a carga, mas não esclareceu se liberou as frutas ou não.

Em nota, o órgão municipal informou que é necessária uma avaliação criteriosa em relação à proibição de veículos de carga, pois as ruas São Carlos e Frei Gaspar são os únicos acessos da Avenida Amazonas para o Bairro Madre Gertrudes. Na avaliação da BHTrans, uma proibição de veículos de carga poderia comprometer o abastecimento da região.

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Conforme a nota, o mesmo aconteceria para a implantação de mão única na Rua São Carlos, que poderia impactar a acessibilidade de moradores e o comércio, sobretudo nos horários de pico. A BHTrans informou que técnicos da empresa vão avaliar melhorias para a área.