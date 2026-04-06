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Acidente entre carro e moto deixa duas mulheres mortas em Contagem

Batida na Av. David Sarnoff envolveu quatro pessoas; causas ainda são apuradas

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Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
06/04/2026 10:06

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Informações preliminares indicam possíveis irregularidades envolvendo os condutores, mas sem confirmação oficial
Informações preliminares indicam possíveis irregularidades envolvendo os condutores, mas sem confirmação oficial crédito: Redes Sociais/Reprodução

Um acidente entre um carro e uma motocicleta matou duas mulheres na madrugada desta segunda-feira (6/4), em Contagem (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

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Segundo o Corpo de Bombeiros, a ocorrência foi registrada por volta das 3h55. Ao todo, quatro pessoas se envolveram na batida, que ocorreu na Avenida General David Sarnoff, no Bairro Jardim Industrial. 

As vítimas que sobreviveram foram socorridas e encaminhadas sob escolta ao Hospital Municipal de Contagem (HMC). A perícia da Polícia Civil, o rabecão, a Polícia Militar e o Samu estiveram no local.

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As circunstâncias do acidente ainda estão sendo apuradas. Informações preliminares indicam possíveis irregularidades envolvendo o condutor do Toyota Etios que teria provocado o acidente e estaria armado. Já o condutor da motocicleta seria inabilitado e o veículo, com placa adulterada.

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Além disso, solicitante da ocorrência, informou aos bombeiros que o acidente envolveu um homem (condutor) e três mulheres (garupas), todos na mesma moto. Essas informações ainda não foram confirmadas oficialmente.

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