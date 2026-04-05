MG: Capotamentos e batida entre veículos marcam volta do feriado em BRs

Formada em jornalismo pelo Centro Universitário de Belo Horizonte (Uni-BH). No Estado de Minas desde 2020, repórter de Gerais.

Três acidentes em rodovias federais que cortam Minas Gerais foram registrados neste domingo de Páscoa (5/4), que marca a volta dos motoristas do feriado prolongado da semana santa.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, dois capotamentos aconteceram nos Km 629 e 610, da BR-381, em Oliveira, no Centro-Oeste do estado. Na primeira ocorrência, segundo os bombeiros, os três ocupantes do carro foram encontrados pela equipe sem ferimentos e fora do veículo. Na segunda, um homem sofreu escoriações leves e foi conduzido pelo resgate da concessionária que administra o trecho da rodovia.





Em outro ponto de Minas, um acidente envolvendo dois carros – Gol e Polo – também foi registrado na altura do Km 513, da BR-365, em Patrocínio, no Alto Paranaíba. Segundo o Corpo de Bombeiros, os dois veículos seguiam no mesmo sentido, em direção a Patrocínio, quando o motorista do Polo tentou fazer uma ultrapassagem malsucedida, voltou para a pista de forma repentina e bateu na lateral do Gol.





Um homem, de 79 anos, passageiro do Gol, teve escoriações leves pelo corpo e se queixava de dor no tórax. Ele estava preso às ferragens e precisou ser retirado do veículo pelos militares. Já no Polo, havia uma família. Um menino, de 9, precisou de atendimento médico. Ele tinha escoriações na região do pescoço, possivelmente causadas pelo atrito com o cinto de segurança, além de se queixar de dores nas costas.

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As vítimas foram atendidas pelas equipes presentes e conduzidas ao Pronto-Socorro Municipal de Patrocínio pela equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). A ocorrência contou ainda com o apoio da concessionária da via e da Polícia Rodoviária Federal (PRF), que atuaram na segurança da via e controle do tráfego.