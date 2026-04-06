Caminhão de laranjas tomba e interdita via próxima à Av. Amazonas, em BH
Veículo tombou na madrugada e carga foi saqueada por populares
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Um caminhão carregado com laranjas tombou e interditou na manhã desta segunda-feira (6/4), uma rua no Bairro Madre Gertrudes, Região Oeste de Belo Horizonte (MG).
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Segundo a BHTrans, o acidente aconteceu durante a madrugada, e ainda não há informações sobre as causas. Motorista não quis falar, está furioso com a população saqueando a carga e também as caixas.
Na manhã desta segunda-feira, um guincho atuava no destombamento do veículo, enquanto populares saqueavam a carga espalhada pela via.
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De acordo com o órgão, o trânsito segue interditado nas ruas Visconde de Cairú e São Carlos, local do acidente.
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Motoristas que trafegam pela Avenida Amazonas precisam utilizar rotas alternativas, com auxílio de aplicativos de navegação.