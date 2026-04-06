Assine
overlay
Início Gerais
CARGA SAQUEADA

Caminhão de laranjas tomba e interdita via próxima à Av. Amazonas, em BH

Veículo tombou na madrugada e carga foi saqueada por populares

Publicidade
Carregando...
Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
06/04/2026 08:19 - atualizado em 06/04/2026 08:25

compartilhe

SIGA
×
Motorista não quis falar, está furioso com a população saqueando a carga e também as caixas
Motorista não quis falar, está furioso com a população saqueando a carga e também as caixas crédito: Wellington Barbosa/EM/D.A.Press

Um caminhão carregado com laranjas tombou e interditou na manhã desta segunda-feira (6/4), uma rua no Bairro Madre Gertrudes, Região Oeste de Belo Horizonte (MG).

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Segundo a BHTrans, o acidente aconteceu durante a madrugada, e ainda não há informações sobre as causas. Motorista não quis falar, está furioso com a população saqueando a carga e também as caixas.

Na manhã desta segunda-feira, um guincho atuava no destombamento do veículo, enquanto populares saqueavam a carga espalhada pela via.

Leia Mais

De acordo com o órgão, o trânsito segue interditado nas ruas Visconde de Cairú e São Carlos, local do acidente.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Motoristas que trafegam pela Avenida Amazonas precisam utilizar rotas alternativas, com auxílio de aplicativos de navegação.

Tópicos relacionados:

acidente-de-transito bh bhtrans laranja

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay