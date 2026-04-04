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Polícia apreende carga de roupas importadas sem nota fiscal

Polícia entendeu que motorista era apenas testemunha e foi liberado. O caso aconteceu na BR-251, em Montes Claros, no Norte do estado

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Giovanna de Souza
Giovanna de Souza
Repórter
Editoria de Gerais
04/04/2026 09:53 - atualizado em 04/04/2026 09:55

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Carga foi apreendida para formalização de procedimentos aduaneiros
Receita Federal continuará as investigações sobre o caso crédito: Divulgação/Polícia Rodoviária Federal

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu uma carga de roupas estrangeiras sem documentação regular, que passava pela rodovia BR-251, em Montes Claros (MG), no Norte do estado, na sexta-feira (3/4).

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Os produtos ocupavam a carroceria de um caminhão Volkswagen branco, que foi abordado durante uma operação policial de repressão ao crime. Conforme os registros, o motorista do caminhão contou que saía de São Paulo (SP) e seguia à cidade de Santa Cruz do Capibaribe (PE), em uma rota de aproximadamente 2,5 mil quilômetros.

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O condutor apresentou a documentação aos policiais, que constataram que as notas fiscais eram inválidas para o transporte da mercadoria. Os agentes inspecionaram a carga e constataram que a maior parte das roupas era estrangeira e não tinha liberação aduaneira ou qualquer comprovação de importação regular. A origem dos produtos não foi informada pela polícia.

Conforme informado pela PRF, o transporte nestas condições configura o crime de descaminho, que consiste em importar mercadoria sem o pagamento de tributos devidos, fraudando a fiscalização aduaneira. 

A polícia encaminhou o veículo ao depósito da Receita Federal em Montes Claros, onde a investigação irá prosseguir. A PRF liberou o motorista do caminhão por entender que ele é testemunha da ocorrência.

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Outro contrabando

Também na sexta-feira, outra carga de mercadorias irregulares, incluindo canetas emagrecedores e iPhones, em uma quantidade estimada no valor de R$ 953 mil, foi apreendida em Minas Gerais. Neste caso, na MGC-393, em Além Paraíba (MG), Região da Zona da Mata. O motorista responsável foi preso.

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