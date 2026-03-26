Carreta tomba e interdita via no Anel Rodoviário

Um tombamento de carreta ocasionou congestionamento do Anel Rodoviário nesta tarde de quinta-feira (26/3). O automóvel tombou na via expressa na altura do Bairro Betânia, Região Oeste de Belo Horizonte (MG).

O incidente ocorreu próximo ao pátio de apreensão da Polícia Civíl de Minas Gerais (PCMG) no sentido Vitória (ES), pouco depois da área de escape.

A via foi interditada pela Guarda Municipal e agentes da BHTrans, e um guincho chegou até o local para o destombamento do veículo por volta das 15h40. A fila de automóveis no trânsito chega no trevo com a BR-356.

O Corpo de Bombeiros Militar (CBMMG) foi acionado, e quando os militares chegaram ao local, a vítima do sexo masculino já se encontrava fora do automóvel, queixando-se de dores na coluna e em membro inferior.

De acordo com os bombeiros, o homem apresentava feridas superficiais pelo corpo e suspeita de fratura na perna esquerda. A vítima foi levada ao Hospital de Pronto-Socorro (HPS) João XXIII pelos militares.

A Polícia Militar (PMMG) ficou responsável pelo local para demais providências.

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*Estagiária sob supervisão da subeditora Regina Werneck