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TRÂNSITO PARADO

Carreta tomba e interdita BRs 381 e 262, em João Monlevade

Veículo ficou atravessado na pista e bloqueia os dois sentidos das rodovias, na Região Central do estado

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Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
26/03/2026 07:06 - atualizado em 26/03/2026 07:10

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Com o impacto, a carreta ficou atravessada na pista, bloqueando o tráfego nos dois sentidos
Com o impacto, a carreta ficou atravessada na pista, bloqueando o tráfego nos dois sentidos crédito: Redes Sociais/Reprodução

Um acidente com uma carreta interdita a BR-381 e a BR-262 na manhã desta quinta-feira (26/3) em João Monlevade (MG), na Região Central do estado.

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Segundo a concessionária Nova 381, o tombamento ocorreu durante a madrugada, no entroncamento das duas rodovias, no Bairro Egito.

Com o impacto, a carreta ficou atravessada na pista, bloqueando o tráfego nos dois sentidos.

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Motoristas relatam congestionamento no sentido Vitória (ES), com filas que já chegam até a barreira da Polícia Rodoviária Federal (PRF), na BR-381.

Já para quem segue em direção a Belo Horizonte, no lado da BR-262, a orientação é utilizar desvios por Bela Vista de Minas (MG) e acessar vias internas de João Monlevade para retornar à BR-381 depois do trecho interditado.

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Até o momento, não há informações sobre feridos nem previsão para liberação da pista.

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