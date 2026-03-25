Assine
overlay
Início Gerais
INFRAÇÃO FLAGRADA

Motorista dirige com pé para fora da janela na Via Expressa de Contagem

Além de estar com pé e mão esquerdos para fora do carro, homem avançou sinal e foi flagrado por outro condutor

Publicidade
Carregando...
FS
Fernanda Santiago*
FS
Fernanda Santiago*
Repórter
25/03/2026 16:57

compartilhe

SIGA
x
A perna esquerda é usada para acionar a embreagem do automóvel, o que torna a infração ainda mais grave
Infrator foi flagrado na altura do Bairro Água Branca, em Contagem, na Grande BH; perna esquerda é usada para acionar a embreagem do veículo, o que torna a infração ainda mais grave crédito: Edesio Ferreira/E.M/D.A. Press

Um homem foi flagrado com o pé e a mão esquerdos do lado de fora da janela do carro enquanto dirigia na movimentada Via Expressa, na altura do Bairro Água Branca, em Contagem, na Grande BH, por volta das 14h50 desta quarta-feira (25/3).

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

O infrator, que dirigia um Volkswagen Up de cor branca, aparenta ter cerca de 30 anos de idade, estava sozinho no carro e usava cinto de segurança. No momento da foto, ele trafegava pela pista de rolamento, no sentido de Betim, também na Grande BH, próximo à estação de metrô do Bairro Eldorado.

Leia Mais

Segundo o motorista responsável pelo flagrante, que dirigia na faixa ao lado, além do delito, o homem avançou o sinal amarelo –  que indica atenção –, correndo o risco de causar acidente.

Segundo dados do Observatório de Segurança Pública de Minas Gerais, em 2025 ocorreram 1.336 acidentes na Via Expressa de Contagem. Apenas nos três primeiros meses de 2026, foram 205 acidentes.

Os motivos são diversos, mas quase todos ocorrem por desatenção ou irresponsabilidade de um condutor, como brigas, avanço de sinal, uso de celular, velocidade inadequada, contramão, não respeitar o “pare” ou, como nesse caso, conduta inadequada.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

* Estagiária sob supervisão da subeditora Tetê Monteiro

Tópicos relacionados:

carro contagem janela motorista pe transito via-expressa

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay