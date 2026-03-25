Motorista dirige com pé para fora da janela na Via Expressa de Contagem

Um homem foi flagrado com o pé e a mão esquerdos do lado de fora da janela do carro enquanto dirigia na movimentada Via Expressa, na altura do Bairro Água Branca, em Contagem, na Grande BH, por volta das 14h50 desta quarta-feira (25/3).

O infrator, que dirigia um Volkswagen Up de cor branca, aparenta ter cerca de 30 anos de idade, estava sozinho no carro e usava cinto de segurança. No momento da foto, ele trafegava pela pista de rolamento, no sentido de Betim, também na Grande BH, próximo à estação de metrô do Bairro Eldorado.

Segundo o motorista responsável pelo flagrante, que dirigia na faixa ao lado, além do delito, o homem avançou o sinal amarelo – que indica atenção –, correndo o risco de causar acidente.

Segundo dados do Observatório de Segurança Pública de Minas Gerais, em 2025 ocorreram 1.336 acidentes na Via Expressa de Contagem. Apenas nos três primeiros meses de 2026, foram 205 acidentes.

Os motivos são diversos, mas quase todos ocorrem por desatenção ou irresponsabilidade de um condutor, como brigas, avanço de sinal, uso de celular, velocidade inadequada, contramão, não respeitar o “pare” ou, como nesse caso, conduta inadequada.

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* Estagiária sob supervisão da subeditora Tetê Monteiro