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RISCO DE CAPOTAMENTO

BH: motorista não consegue subir morro e veículo fica com roda suspensa

Caminhão baú ficou apoiado em um barranco, no Bairro Santo Antônio, Região Centro-Sul

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Repórter
23/03/2026 15:29

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Veículo não consegue subir morro e condutor aciona os bombeiros
Veículo não consegue subir morro no Bairro Santo Antônio, em BH, e condutor aciona os bombeiros crédito: CBMMG

O motorista de um caminhão-baú teve dificuldades ao subir um morro no Bairro Santo Antônio, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte. O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) foi acionado para prestar apoio, na tarde desta segunda-feira (23/3).

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Conforme a corporação, o veículo, um Hyundai HR refrigerado, encontrava-se na Rua Rafael Magalhães apoiado em um barranco e sob risco de capotamento.

Os bombeiros informaram que o caminhão estava carregado com alimentos perecíveis. O motorista, ao tentar subir a via íngreme, não teve sucesso e voltou de ré.

O caminhão-baú pequeno ficou apoiado no barranco e com uma das rodas suspensas no ar. Nesse momento, o condutor acionou os militares para conseguir sair do veículo. A equipe realizou a estabilização do caminhão e retirou o condutor do local.

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