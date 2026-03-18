Mulher inabilitada é pega ao fugir de blitz com ouro no carro na BR-265

Uma mulher de 28 anos foi pega ao tentar fugir de uma blitz da Polícia Militar Rodoviária (PMRv) na noite dessa terça-feira (17/3), na BR-265, em São João del-Rei (MG), Região Central do estado.

Segundo a polícia, a condutora de uma Mitsubishi Pajero realizou uma manobra de retorno ao avistar a fiscalização, mas foi abordada cerca de 500 metros à frente.

Durante a vistoria no veículo, os militares encontraram uma substância com características de ouro, armazenada em invólucros de papel e plástico. Questionada, a mulher não apresentou documentação fiscal, licença ambiental ou qualquer comprovante da origem do material.

Ela informou que o ouro teria sido extraído na cidade de Itutinga (MG) e que transportava aproximadamente 18 gramas do mineral.

Diante da situação, foi constatado, em tese, o transporte de produto mineral sem comprovação de origem, o que pode configurar crime ambiental e contra a ordem econômica. O material foi apreendido e encaminhado ao órgão competente.

A mulher foi levada à Delegacia de Plantão em São João del-Rei.

Ainda conforme a polícia, a condutora não possuía habilitação e foi autuada. O veículo foi liberado para um motorista devidamente habilitado.

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As medidas administrativas relacionadas à questão ambiental serão adotadas pela Polícia Militar de Meio Ambiente.