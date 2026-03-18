Mulher inabilitada é pega ao fugir de blitz com ouro no carro na BR-265
Suspeita tentou evitar fiscalização e transportava cerca de 18 gramas sem comprovação de origem
compartilheSIGA
Uma mulher de 28 anos foi pega ao tentar fugir de uma blitz da Polícia Militar Rodoviária (PMRv) na noite dessa terça-feira (17/3), na BR-265, em São João del-Rei (MG), Região Central do estado.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Segundo a polícia, a condutora de uma Mitsubishi Pajero realizou uma manobra de retorno ao avistar a fiscalização, mas foi abordada cerca de 500 metros à frente.
Durante a vistoria no veículo, os militares encontraram uma substância com características de ouro, armazenada em invólucros de papel e plástico. Questionada, a mulher não apresentou documentação fiscal, licença ambiental ou qualquer comprovante da origem do material.
Leia Mais
Ela informou que o ouro teria sido extraído na cidade de Itutinga (MG) e que transportava aproximadamente 18 gramas do mineral.
Diante da situação, foi constatado, em tese, o transporte de produto mineral sem comprovação de origem, o que pode configurar crime ambiental e contra a ordem econômica. O material foi apreendido e encaminhado ao órgão competente.
A mulher foi levada à Delegacia de Plantão em São João del-Rei.
Ainda conforme a polícia, a condutora não possuía habilitação e foi autuada. O veículo foi liberado para um motorista devidamente habilitado.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
As medidas administrativas relacionadas à questão ambiental serão adotadas pela Polícia Militar de Meio Ambiente.