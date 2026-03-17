Caminhão de lixo afunda em rua do Cidade Nova, em Belo Horizonte

Formado em Comunicação Social (Jornalismo) na PUC Minas. Repórter do jornal Estado de Minas desde 1993.

Um caminhão de coleta domiciliar de lixo da Prefeitura de Belo Horizonte está afundado no asfalto da Rua Afonso Pena Júnior, na esquina com a Rua Irmãos Kennedy, no Bairro Cidade Nova, Região Nordeste da capital.

O incidente ocorreu às 4h30 desta terça-feira (17/3) e não há feridos. Os dois garis que estavam trabalhando conseguiram pular antes que o veículo caísse na enorme cratera que se abriu a poucos metros da Praça Guimarães Rosa.

O veículo continua no local e ainda não foram tomadas as providências necessárias para impedir o trânsito na via pública. Mais cedo, foram colocados sacos de lixo, improvisando uma barreira de cones, mas veículos leves insistiram em passar. O resultado foi que os sacos de lixo foram arrastados pela rua.

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Neste momento, há perigo de o caminhão tombar, pois o asfalto está cedendo ainda mais. As rodas traseiras estão dentro do buraco. "Sob esta rua, passa um córrego. É um perigo, ainda mais em época de tanta chuva. Deveriam fazer manutenção permanente", disse um morador.