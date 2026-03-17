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BURACO NA VIA

Caminhão de lixo afunda em rua do Cidade Nova, em Belo Horizonte

Incidente ocorreu na madrugada desta terça-feira (17/3). Veículo continua no local e corre o risco de tombar na Rua Irmãos Kennedy

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Gustavo Werneck
Gustavo Werneck
Repórter
Formado em Comunicação Social (Jornalismo) na PUC Minas. Repórter do jornal Estado de Minas desde 1993.
17/03/2026 07:50

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As rodas traseiras estão dentro do buraco.
As rodas traseiras do caminhão de coleta de lixo estão dentro do buraco em via do Bairro Cidade Nova crédito: Gustavo Werneck/EM/D.A Press

Um caminhão de coleta domiciliar de lixo da Prefeitura de Belo Horizonte está afundado no asfalto da Rua Afonso Pena Júnior, na esquina com a Rua Irmãos Kennedy, no Bairro Cidade Nova, Região Nordeste da capital.

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O incidente ocorreu às 4h30 desta terça-feira (17/3) e não há feridos. Os dois garis que estavam trabalhando conseguiram pular antes que o veículo caísse na enorme cratera que se abriu a poucos metros da Praça Guimarães Rosa.

 

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O veículo continua no local e ainda não foram tomadas as providências necessárias para impedir o trânsito na via pública. Mais cedo, foram colocados sacos de lixo, improvisando uma barreira de cones, mas veículos leves insistiram em passar. O resultado foi que os sacos de lixo foram arrastados pela rua.

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Neste momento, há perigo de o caminhão tombar, pois o asfalto está cedendo ainda mais. As rodas traseiras estão dentro do buraco. "Sob esta rua, passa um córrego. É um perigo, ainda mais em época de tanta chuva. Deveriam fazer manutenção permanente", disse um morador.

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