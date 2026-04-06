Operação desarticula esquema de falsificação de calçados em Minas Gerais

Jornalista formada pela UFMG. Escreve para a editoria Gerais desde maio de 2024. Estagiou nas editorias de Diversidade e Política entre 2021 e 2023. Atuou na equipe de Redes Sociais entre 2023 e 2024 e como repórter de fact-checking em colaboração com o

Mais de 15 mil pares de tênis falsificados foram apreendidos pela Polícia Civil nos municípios de Nova Serrana (MG), Região Oeste do estado, e Ouro Branco (MG), Região Central, na última terça-feira (31/3). A operação Replicário cumpriu 14 mandados de busca e apreensão e bloqueou cerca de R$ 10 milhões fruto, supostamente, de lavagem de dinheiro.

“As marcas já nos haviam fornecido informações sobre um prejuízo financeiro de cerca de R$9 bilhões anuais com estas falsificações. Ainda existe o prejuízo para o consumidor e o tributário para o Estado”, afirmou o Delegado Anderson Resende, responsável pelo caso.

Segundo Resende, foram identificados uma fábrica em Nova Serrana e dois depósitos em Ouro Branco. Os produtos, principalmente das marcas Adidas, Mizuno, All Star e Vans, eram comercializados por meio da plataforma Mercado Livre, por uma página do Instagram e em um site próprio que segue em funcionamento. Um pedido de suspensão do site ainda será emitido pela PCMG.

Segundo a PCMG, as condições da fábrica de calçados falsificados era insalubre Divulgação/PCMG Segundo a PCMG, as condições da fábrica de calçados falsificados era insalubre Divulgação/PCMG Segundo a PCMG, as condições da fábrica de calçados falsificados era insalubre Divulgação/PCMG Operação Replicário apreendeu 15 mil pares de calçados falsificados em Nova Serrana e em Ouro Branco Divulgação/PCMG Operação Replicário apreendeu 15 mil pares de calçados falsificados em Nova Serrana e em Ouro Branco Divulgação/PCMG Operação Replicário apreendeu 15 mil pares de calçados falsificados em Nova Serrana e em Ouro Branco Divulgação/PCMG Voltar Próximo

A operação é resultado de uma investigação que já dura dois anos, iniciada por uma notícia crime de autoria da Adidas e da plataforma Mercado Livre, principal local de venda dos produtos. Com as informações das empresas, foi possível rastrear desde o fabricante até o consumidor final.

Até o momento já foi confirmada a prática de crime contra as marcas, crime contra o consumidor, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Nenhuma prisão foi feita até a publicação desta reportagem.

“Pedimos o que a gente chama de postergação do flagrante, porque muitas vezes encontramos apenas os trabalhadores e os laranjas nesses locais. Provavelmente esta operação vai resultar em prisões porque já foram identificados os cabeças da organização: dois em Ouro Branco e um em Nova Serrana”, explicou Resende.

Operação Replicário apreendeu 15 mil pares de calçados falsificados em Nova Serrana e em Ouro Branco Edésio Ferreira/EM/D.A Press

Os envolvidos também podem responder por crimes trabalhistas, uma vez que dez trabalhadores da fábrica em Nova Serrana foram encontrados em situação insalubre. As informações serão repassadas para o Ministério do Trabalho para que as devidas providências sejam tomadas.

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“A gente também observou o estado da fábrica, um local totalmente inadequado onde os trabalhadores não utilizavam equipamentos de segurança, com lixo e animais em volta. Um ambiente muito insalubre com produtos químicos que, com certeza, causa danos na saúde do trabalhador. Quando a gente entrou na fábrica, nos sentimos mal de respirar no local”, contou o delegado Magno Machado.