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ESQUEMA MILIONÁRIO

Operação desarticula esquema de falsificação de calçados em Minas Gerais

PCMG apreendeu mais de 15 mil pares de calçados falsos em Nova Serrana e Ouro Branco. Prejuízo estimado para as marcas é de R$9 bilhões anualmente

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Izabella Caixeta
Izabella Caixeta
Repórter
Jornalista formada pela UFMG. Escreve para a editoria Gerais desde maio de 2024. Estagiou nas editorias de Diversidade e Política entre 2021 e 2023. Atuou na equipe de Redes Sociais entre 2023 e 2024 e como repórter de fact-checking em colaboração com o
06/04/2026 13:05 - atualizado em 06/04/2026 14:02

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PCMG cumpriu mandado de busca e apreensão em uma fábrica em Nova Serrana e dois depósitos em Ouro Branco. Cerca de 15 mil pares de calçados falsificados foram apreendidos
PCMG cumpriu mandado de busca e apreensão em uma fábrica em Nova Serrana e dois depósitos em Ouro Branco. Cerca de 15 mil pares de calçados falsificados foram apreendidos crédito: Divulgação/PCMG

Mais de 15 mil pares de tênis falsificados foram apreendidos pela Polícia Civil nos municípios de Nova Serrana (MG), Região Oeste do estado, e Ouro Branco (MG), Região Central, na última terça-feira (31/3). A operação Replicário cumpriu 14 mandados de busca e apreensão e bloqueou cerca de R$ 10 milhões fruto, supostamente, de lavagem de dinheiro. 

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“As marcas já nos haviam fornecido informações sobre um prejuízo financeiro de cerca de R$9 bilhões anuais com estas falsificações. Ainda existe o prejuízo para o consumidor e o tributário para o Estado”,  afirmou o Delegado Anderson Resende, responsável pelo caso. 

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Segundo Resende, foram identificados uma fábrica em Nova Serrana e dois depósitos em Ouro Branco. Os produtos, principalmente das marcas Adidas, Mizuno, All Star e Vans, eram comercializados por meio da plataforma Mercado Livre, por uma página do Instagram e em um site próprio que segue em funcionamento. Um pedido de suspensão do site ainda será emitido pela PCMG.

Segundo a PCMG, as condições da fábrica de calçados falsificados era insalubre-Divulgação/PCMG
Segundo a PCMG, as condições da fábrica de calçados falsificados era insalubre Divulgação/PCMG
Segundo a PCMG, as condições da fábrica de calçados falsificados era insalubre-Divulgação/PCMG
Segundo a PCMG, as condições da fábrica de calçados falsificados era insalubre Divulgação/PCMG
Segundo a PCMG, as condições da fábrica de calçados falsificados era insalubre-Divulgação/PCMG
Segundo a PCMG, as condições da fábrica de calçados falsificados era insalubre Divulgação/PCMG
Operação Replicário apreendeu 15 mil pares de calçados falsificados em Nova Serrana e em Ouro Branco-Divulgação/PCMG
Operação Replicário apreendeu 15 mil pares de calçados falsificados em Nova Serrana e em Ouro Branco Divulgação/PCMG
Operação Replicário apreendeu 15 mil pares de calçados falsificados em Nova Serrana e em Ouro Branco-Divulgação/PCMG
Operação Replicário apreendeu 15 mil pares de calçados falsificados em Nova Serrana e em Ouro Branco Divulgação/PCMG
Operação Replicário apreendeu 15 mil pares de calçados falsificados em Nova Serrana e em Ouro Branco-Divulgação/PCMG
Operação Replicário apreendeu 15 mil pares de calçados falsificados em Nova Serrana e em Ouro Branco Divulgação/PCMG

A operação é resultado de uma investigação que já dura dois anos, iniciada por uma notícia crime de autoria da Adidas e da plataforma Mercado Livre, principal local de venda dos produtos. Com as informações das empresas, foi possível rastrear desde o fabricante até o consumidor final. 

Até o momento já foi confirmada a prática de crime contra as marcas, crime contra o consumidor, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Nenhuma prisão foi feita até a publicação desta reportagem.

“Pedimos o que a gente chama de postergação do flagrante, porque muitas vezes encontramos apenas os trabalhadores e os laranjas nesses locais. Provavelmente esta operação vai resultar em prisões porque já foram identificados os cabeças da organização: dois em Ouro Branco e um em Nova Serrana”, explicou Resende.

Delegados Anderson Resende Kopke, Adriano Assunção e Magno Machado Nogueira em coletiva de imprensa sobre Operação Replicário
Operação Replicário apreendeu 15 mil pares de calçados falsificados em Nova Serrana e em Ouro Branco Edésio Ferreira/EM/D.A Press

Os envolvidos também podem responder por crimes trabalhistas, uma vez que dez trabalhadores da fábrica em Nova Serrana foram encontrados em situação insalubre. As informações serão repassadas para o Ministério do Trabalho para que as devidas providências sejam tomadas.

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“A gente também observou o estado da fábrica, um local totalmente inadequado onde os trabalhadores não utilizavam equipamentos de segurança, com lixo e animais em volta. Um ambiente muito insalubre com produtos químicos que, com certeza, causa danos na saúde do trabalhador. Quando a gente entrou na fábrica, nos sentimos mal de respirar no local”, contou o delegado Magno Machado. 

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