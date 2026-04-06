Operação desarticula esquema de falsificação de calçados em Minas Gerais
PCMG apreendeu mais de 15 mil pares de calçados falsos em Nova Serrana e Ouro Branco. Prejuízo estimado para as marcas é de R$9 bilhões anualmente
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Mais de 15 mil pares de tênis falsificados foram apreendidos pela Polícia Civil nos municípios de Nova Serrana (MG), Região Oeste do estado, e Ouro Branco (MG), Região Central, na última terça-feira (31/3). A operação Replicário cumpriu 14 mandados de busca e apreensão e bloqueou cerca de R$ 10 milhões fruto, supostamente, de lavagem de dinheiro.
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“As marcas já nos haviam fornecido informações sobre um prejuízo financeiro de cerca de R$9 bilhões anuais com estas falsificações. Ainda existe o prejuízo para o consumidor e o tributário para o Estado”, afirmou o Delegado Anderson Resende, responsável pelo caso.
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Segundo Resende, foram identificados uma fábrica em Nova Serrana e dois depósitos em Ouro Branco. Os produtos, principalmente das marcas Adidas, Mizuno, All Star e Vans, eram comercializados por meio da plataforma Mercado Livre, por uma página do Instagram e em um site próprio que segue em funcionamento. Um pedido de suspensão do site ainda será emitido pela PCMG.
A operação é resultado de uma investigação que já dura dois anos, iniciada por uma notícia crime de autoria da Adidas e da plataforma Mercado Livre, principal local de venda dos produtos. Com as informações das empresas, foi possível rastrear desde o fabricante até o consumidor final.
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Até o momento já foi confirmada a prática de crime contra as marcas, crime contra o consumidor, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Nenhuma prisão foi feita até a publicação desta reportagem.
“Pedimos o que a gente chama de postergação do flagrante, porque muitas vezes encontramos apenas os trabalhadores e os laranjas nesses locais. Provavelmente esta operação vai resultar em prisões porque já foram identificados os cabeças da organização: dois em Ouro Branco e um em Nova Serrana”, explicou Resende.
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Os envolvidos também podem responder por crimes trabalhistas, uma vez que dez trabalhadores da fábrica em Nova Serrana foram encontrados em situação insalubre. As informações serão repassadas para o Ministério do Trabalho para que as devidas providências sejam tomadas.
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“A gente também observou o estado da fábrica, um local totalmente inadequado onde os trabalhadores não utilizavam equipamentos de segurança, com lixo e animais em volta. Um ambiente muito insalubre com produtos químicos que, com certeza, causa danos na saúde do trabalhador. Quando a gente entrou na fábrica, nos sentimos mal de respirar no local”, contou o delegado Magno Machado.