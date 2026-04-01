Operação desarticula fraude em compra de equipamentos odontológicos em MG

A Polícia Civil prendeu nesta quarta-feira (1/4) dois homens suspeitos de fazer parte de um esquema de fraudes eletrônicas voltado à aquisição de equipamentos odontológicos de alto valor em Juiz de Fora (MG), na Zona da Mata.

"A investigação teve início após um empresário do setor identificar movimentações atípicas em seu sistema de vendas, com sucessivas tentativas de pagamento via links utilizando cartões de crédito de diferentes titulares", informou a Polícia Civil.

A partir do monitoramento desse rastro digital, a Polícia Civil acompanhou a logística de entrega das mercadorias, o que permitiu a identificação e a abordagem de uma mulher suspeita de receptação dos produtos no momento do recebimento.

Diversos itens especializados, muitos deles ainda em embalagens lacradas, que seriam destinados ao mercado clandestino, foram recuperados.

"Na sequência aos levantamentos, os policiais localizaram o principal articulador do esquema, apontado como o responsável por obter dados bancários em ambientes virtuais clandestinos e operacionalizar as compras fraudulentas", disse a instituição policial, acrescentando que ele "tentou eliminar provas digitais em aparelhos celulares" no momento da abordagem.

As circunstâncias da prisão do outro homem não foram informadas. A Polícia Civil não explicou o motivo de a receptadora não ter sido presa.

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O prejuízo inicial evitado pela ação policial ultrapassa R$ 29 mil, segundo informou a PCMG. Os envolvidos podem responder por fraude, estelionato eletrônico, receptação e associação criminosa.