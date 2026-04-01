Assine
overlay
Início Gerais
JUIZ DE FORA

Operação desarticula fraude em compra de equipamentos odontológicos em MG

Diligências foram cumpridas pela Polícia Civil nesta quarta-feira (1/4) em Juiz de Fora, na Zona da Mata

Publicidade
Carregando...
E
Estado de Minas
E
Estado de Minas
Repórter
01/04/2026 21:55

compartilhe

SIGA
×
Polícia Civil realizou duas prisões nesta quarta-feira (1º/4)
Polícia Civil realizou duas prisões nesta quarta-feira (1º/4) crédito: Google Street View/Reprodução

A Polícia Civil prendeu nesta quarta-feira (1/4) dois homens suspeitos de fazer parte de um esquema de fraudes eletrônicas voltado à aquisição de equipamentos odontológicos de alto valor em Juiz de Fora (MG), na Zona da Mata. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

"A investigação teve início após um empresário do setor identificar movimentações atípicas em seu sistema de vendas, com sucessivas tentativas de pagamento via links utilizando cartões de crédito de diferentes titulares", informou a Polícia Civil. 

Leia Mais

A partir do monitoramento desse rastro digital, a Polícia Civil acompanhou a logística de entrega das mercadorias, o que permitiu a identificação e a abordagem de uma mulher suspeita de receptação dos produtos no momento do recebimento. 

Diversos itens especializados, muitos deles ainda em embalagens lacradas, que seriam destinados ao mercado clandestino, foram recuperados. 

"Na sequência aos levantamentos, os policiais localizaram o principal articulador do esquema, apontado como o responsável por obter dados bancários em ambientes virtuais clandestinos e operacionalizar as compras fraudulentas", disse a instituição policial, acrescentando que ele "tentou eliminar provas digitais em aparelhos celulares" no momento da abordagem. 

As circunstâncias da prisão do outro homem não foram informadas. A Polícia Civil não explicou o motivo de a receptadora não ter sido presa. 

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O prejuízo inicial evitado pela ação policial ultrapassa R$ 29 mil, segundo informou a PCMG. Os envolvidos podem responder por fraude, estelionato eletrônico, receptação e associação criminosa. 

Tópicos relacionados:

fraudes minas-gerais

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay