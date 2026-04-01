Fim do mistério: entregador que sumiu em viagem de SP para Minas é achado

Um homem que estava desaparecido desde 25 de março, quando viajou de Bebedouro, interior de São Paulo, para fazer uma entrega em Minas Gerais, foi encontrado pela Polícia Civil na manhã da última segunda-feira (30/3) em São José da Barra, no Sul de Minas. A localização dele foi comunicada pela instituição policial nesta quarta-feira (1/4).

O indivíduo, cuja idade não foi informada, foi localizado desorientado e debilitado em uma área de mata, de acordo com a Polícia Civil. Os policiais encontraram no local a motocicleta, o telefone celular e a encomenda que ele transportava.

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A corporação não deu detalhes sobre o serviço de entrega, mas pontuou que se tratava de "uma peça de alto valor". Outras informações não foram divulgadas. "As circunstâncias do caso seguem sendo apuradas", finalizou a instituição policial.