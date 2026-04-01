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INVESTIGAÇÃO

MG: grupo especializado em roubo de café é alvo de operação

Três suspeitos foram presos preventivamente. O trio é suspeito de participação em outros crimes registrados na Zona da Mata

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Ana Luiza Soares
Ana Luiza Soares
Repórter
Estudante de Jornalismo na PUC Minas. No Estado de Minas desde 2023. Repórter de Gerais
01/04/2026 16:39 - atualizado em 01/04/2026 16:40

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Operação Kaldi mira grupo criminoso especializado em roubo de café
Operação Kaldi mira grupo criminoso especializado em roubo de café crédito: Divulgação/PCMG

Uma organização criminosa, especializada em roubo de cargas de café em cidades da Zona da Mata mineira, foi alvo da Operação "Kaldi", deflagrada pelas polícias Militar e Civil, nesta quarta-feira (1/4). Três suspeitos, de 24, 30 e 32 anos, foram presos preventivamente.

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A PC ainda cumpriu durante os trabalhos da operação cinco mandados de busca e apreensão decorrentes da investigação de um roubo ocorrido no dia 20 de fevereiro deste ano. Na ocasião, indivíduos armados e encapuzados invadiram uma propriedade rural do município de Santa Margarida, na Zona da Mata.

Conforme a corporação, durante o roubo, os autores prenderam as vítimas em um cômodo da casa e utilizaram o veículo do proprietário para transportar a carga. Do local, foram levados todo o café armazenado, um automóvel, uma motocicleta, dinheiro, celulares, roçadeiras, entre outros bens.

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Durante a operação, as equipes policiais identificaram sinais de sacas de café dentro de uma lavoura. Dois indivíduos perceberam a presença da PC e fugiram por uma mata. Na perseguição, um dos suspeitos foi preso e uma moto recuperada. Um inquérito foi instaurado.

Na apuração foram reunidos elementos indicativos da autoria do roubo, e a PC representou à Justiça pelos mandados cumpridos nesta quarta-feira (1º/4). O grupo alvo da operação também é suspeito de participação em outros crimes registrados na Zona da Mata.

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O trio foi preso preventivamente e um dos investigados foi preso em flagrante ao tentar se livrar de uma arma de fogo. Durante as buscas, foram apreendidos duas armas de fogo, munições, coldres, um bloqueador de sinal de rastreador de caminhão, radiocomunicadores e outros dispositivos eletrônicos. 

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