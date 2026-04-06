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PERSEGUIÇÃO POLICIAL

Criança de 3 anos é baleada durante perseguição policial em Minas

Menino foi atingido em um dos braços durante operação em Venda Nova, em Belo Horizonte

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Quéren Hapuque
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Quéren Hapuque
Repórter
06/04/2026 11:22

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Polícia Militar atendeu à ocorrência
A arma do militar foi apreendida e a corregedoria da PM acompanha o caso crédito: Reprodução

Uma criança de 3 anos foi baleada em uma perseguição policial na tarde desse domingo (5/4), no bairro Céu Azul, na região de Venda Nova, em Belo Horizonte (MG).

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Segundo a Polícia Militar, por volta de 14h40, em uma operação contra o tráfico de drogas, militares monitoravam o aglomerado Campo do Oriente, conhecido pela venda de drogas e pela atuação de olheiros, quando viram três suspeitos em atividade típica do tráfico.

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Com a aproximação da polícia, os três fugiram por becos da comunidade. Um deles, de 20 anos, conhecido dos militares, carregava uma arma e uma sacola.

Um policial perseguiu sozinho o fugitivo até a Rua Radialista René Chateaubriand, mas perdeu o contato visual com ele. Segundo a PM, moradores se recusaram a informar para onde o homem havia fugido e passaram a hostilizar o militar. Ainda de acordo com a corporação, um cachorro pitbull avançou contra o policial, que usou spray de pimenta para afastar o animal. 

Pouco depois, o suspeito voltou a ser visto saindo de um beco. Segundo a PM, ele estava armado e o militar fez um disparo de defesa. O homem fugiu novamente. Em seguida, moradores avisaram que uma criança havia sido atingida. O policial interrompeu a perseguição e passou a socorrer a vítima. A criança foi levada para a UPA Venda Nova e depois encaminhada ao hospital Odilon Behrens . O projétil ficou alojado no braço direito e precisou ser retirado. Segundo os médicos, o menino não corre risco de morrer. 

O policial também recebeu atendimento médico por causa de um corte na palma de uma das mãos e dificuldade para mover o dedo polegar e o indicador. A arma do militar foi apreendida e a corregedoria da PM acompanha o caso. A perícia esteve no local. 

Segundo a Polícia Militar, o suspeito de 20 anos conseguiu fugir e seria o mesmo homem que também escapou de uma equipe do Batalhão de Choque durante a operação. 

E os outros envolvidos?

Outro suspeito, de 26 anos, foi detido com dinheiro. Um adolescente de 13 anos também foi abordado, mas acabou liberado.

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Durante buscas na região, os policiais encontraram um revólver calibre 32, três cartuchos - um deflagrado e dois intactos -, e um invólucro com drogas escondidos na vegetação.

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