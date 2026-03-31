Criança de 10 anos é encontrada morta em represa em Patrocínio
Segundo relatos de outras crianças, a vítima teria se afogado ao tentar atravessar a represa nadando, informou o Corpo de Bombeiros
Uma criança de 10 anos foi encontrada morta na tarde desta terça-feira (31/3) após se afogar na represa do Bosque da Matinha, em Patrocínio (MG), no Alto Paranaíba.
O Corpo de Bombeiros foi acionado pela Polícia Civil por volta das 14h55 para realizar buscas no local. Segundo a corporação, a vítima estava desaparecida desde a tarde do dia anterior (30).
Após levantamentos, a Polícia Civil recebeu indícios de que a criança poderia estar na represa, o que motivou o início das buscas.
Durante a operação, os bombeiros localizaram o corpo submerso a cerca de 1,80 metro de profundidade. A perícia foi acionada e, após os trabalhos no local, o corpo foi liberado e encaminhado à funerária de plantão.
Segundo relatos de outras crianças, a vítima teria se afogado ao tentar atravessar a represa nadando, disse o Corpo de Bombeiros. As circunstâncias do caso serão investigadas pela Polícia Civil.