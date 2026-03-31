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ATENÇÃO

BH está sob alerta severo de chuvas intensas, com risco de alagamentos

Defesa Civil do município emitiu alerta via celular para a população: algumas regiões registram precipitações "extremamente fortes"

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AC
Alexandre Carneiro
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Alexandre Carneiro
Repórter
31/03/2026 19:38

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Defesa Civil de Belo Horizonte emitiu alerta via celular
Defesa Civil de Belo Horizonte emitiu alerta via celular crédito: Reprodução

As famosas águas de março não estão dando trégua nem mesmo no último dia do mês. Na noite desta terça-feira (31/3), a Defesa Civil de Belo Horizonte emitiu alerta de chuvas intensas, com risco de alagamentos e enxurradas, para os celulares dos moradores da capital mineira. 

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Ainda segundo a Defesa Civil municipal, todas as regiões de Belo Horizonte registravam chuva por volta das 19h10 desta terça. No Barreiro e na Região Centro-Sul, as precipitações foram classificadas como "extremamente fortes" pelo órgão. 

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A Defesa Civil de BH orienta a população a permanecer em local seguro e a evitar transitar durante o período de chuva.

O que fazer e não fazer?

  • Evite áreas de inundação.
  • Não trafegue em ruas sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões nos momentos de forte chuva.
  • Não atravesse ruas alagadas nem deixe crianças brincando nas enxurradas e próximo a córregos.
  • Não se abrigue nem estacione veículos debaixo de árvores.
  • Tenha atenção especial para áreas de encostas e morros.
  • Nunca se aproxime de cabos elétricos rompidos. Ligue imediatamente para Cemig (116) ou Defesa Civil (199).
  • Se notar rachaduras nas paredes das casas ou o surgimento de fendas, depressões ou minas d’água no terreno, avise imediatamente a Defesa Civil.
  • Em caso de raios, não permaneça em áreas abertas nem use equipamentos elétricos.

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