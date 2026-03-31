BH está sob alerta severo de chuvas intensas, com risco de alagamentos

As famosas águas de março não estão dando trégua nem mesmo no último dia do mês. Na noite desta terça-feira (31/3), a Defesa Civil de Belo Horizonte emitiu alerta de chuvas intensas, com risco de alagamentos e enxurradas, para os celulares dos moradores da capital mineira.

Ainda segundo a Defesa Civil municipal, todas as regiões de Belo Horizonte registravam chuva por volta das 19h10 desta terça. No Barreiro e na Região Centro-Sul, as precipitações foram classificadas como "extremamente fortes" pelo órgão.

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A Defesa Civil de BH orienta a população a permanecer em local seguro e a evitar transitar durante o período de chuva.

O que fazer e não fazer?