BH está sob alerta severo de chuvas intensas, com risco de alagamentos
Defesa Civil do município emitiu alerta via celular para a população: algumas regiões registram precipitações "extremamente fortes"
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As famosas águas de março não estão dando trégua nem mesmo no último dia do mês. Na noite desta terça-feira (31/3), a Defesa Civil de Belo Horizonte emitiu alerta de chuvas intensas, com risco de alagamentos e enxurradas, para os celulares dos moradores da capital mineira.
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Ainda segundo a Defesa Civil municipal, todas as regiões de Belo Horizonte registravam chuva por volta das 19h10 desta terça. No Barreiro e na Região Centro-Sul, as precipitações foram classificadas como "extremamente fortes" pelo órgão.
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A Defesa Civil de BH orienta a população a permanecer em local seguro e a evitar transitar durante o período de chuva.
O que fazer e não fazer?
- Evite áreas de inundação.
- Não trafegue em ruas sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões nos momentos de forte chuva.
- Não atravesse ruas alagadas nem deixe crianças brincando nas enxurradas e próximo a córregos.
- Não se abrigue nem estacione veículos debaixo de árvores.
- Tenha atenção especial para áreas de encostas e morros.
- Nunca se aproxime de cabos elétricos rompidos. Ligue imediatamente para Cemig (116) ou Defesa Civil (199).
- Se notar rachaduras nas paredes das casas ou o surgimento de fendas, depressões ou minas d’água no terreno, avise imediatamente a Defesa Civil.
- Em caso de raios, não permaneça em áreas abertas nem use equipamentos elétricos.