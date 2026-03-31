Vídeo: barragem de mineradora transborda e sedimentos invadem rio em MG

Uma barragem da mineradora Usiminas em Itatiaiuçu (MG), na Região Central do estado, transbordou com as chuvas que atingiram a região na tarde dessa segunda-feira (30/3) e os sedimentos chegaram ao fluxo de água do Córrego Samambaia.

Uma equipe de meio ambiente do Corpo de Bombeiros vistoriou a estrutura e não foram identificadas anormalidades. Estava prevista para a manhã desta terça-feira (31/3), uma fiscalização no local em conjunto com a Secretaria de Meio Ambiente, incluindo drones para analisar o percurso dos sedimentos. Ainda não foram divulgadas informações sobre essa fiscalização.

Segundo o Corpo de Bombeiros, não há registro de vítimas, desalojados, desabrigados ou imóveis em risco.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A Usiminas divulgou que está ciente do caso e que os órgãos competentes já foram informados, e ressaltou que a empresa “não opera com barragens de rejeito e as estruturas geotécnicas das nossas operações permanecem estáveis.” A mineradora também afirmou que equipes foram enviadas para apurar as causas da ocorrência.

