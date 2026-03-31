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Vídeo: barragem de mineradora transborda e sedimentos invadem rio em MG

Estrutura em Itatiaiuçu (MG) transbordou após temporal na região; sedimentos chegaram ao fluxo de água do Córrego Samambaia

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Alice Pimenta*
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Alice Pimenta*
Repórter
31/03/2026 10:44

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Estrutura de mineradora transborda em Itatiaiuçu (MG)
Estrutura de mineradora transborda em Itatiaiuçu (MG) crédito: Divulgação/Corpo de Bombeiros

Uma barragem da mineradora Usiminas em Itatiaiuçu (MG), na Região Central do estado, transbordou com as chuvas que atingiram a região na tarde dessa segunda-feira (30/3) e os sedimentos chegaram ao fluxo de água do Córrego Samambaia. 

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Uma equipe de meio ambiente do Corpo de Bombeiros vistoriou a estrutura e não foram identificadas anormalidades. Estava prevista para a manhã desta terça-feira (31/3), uma fiscalização no local em conjunto com a Secretaria de Meio Ambiente, incluindo drones para analisar o percurso dos sedimentos. Ainda não foram divulgadas informações sobre essa fiscalização. 

Segundo o Corpo de Bombeiros, não há registro de vítimas, desalojados, desabrigados ou imóveis em risco. 

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A Usiminas divulgou que está ciente do caso e que os órgãos competentes já foram informados, e ressaltou que a empresa “não opera com barragens de rejeito e as estruturas geotécnicas das nossas operações permanecem estáveis.” A mineradora também afirmou que equipes foram enviadas para apurar as causas da ocorrência.

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