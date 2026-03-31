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GARIMPO ILEGAL

MG: cinco pontos de garimpo ilegal são destruídos no Rio das Velhas

Operação conjunta com o Ibama identificou uso de mercúrio e poluição ambiental

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Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
31/03/2026 10:19

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No momento da chegada das equipes, os trabalhadores fugiram para uma área de mata e não foram localizados
No momento da chegada das equipes, os trabalhadores fugiram para uma área de mata e não foram localizados crédito: PMMG/Reprodução

Cinco pontos de garimpo clandestino no Rio das Velhas foram destruídos na Operação Drakon Fase IV da Polícia Militar de Meio Ambiente, nessa segunda-feira (30/3), em Nova Lima (MG), Raposos (MG) e Rio Acima (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

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A ação foi realizada em conjunto com o Ibama para combater a extração ilegal de ouro no leito e nas margens do rio. Foram encontradas balsas equipadas com dragas e bombas de sucção movidas a motores a diesel, em pleno funcionamento.

Segundo os militares, as cinco balsas estavam irregulares. Em uma delas, foi apreendido mercúrio, substância altamente tóxica e prejudicial ao meio ambiente e à saúde humana. Também foram identificados indícios de poluição hídrica, como descarte de rejeitos diretamente no rio e vazamento de óleo.

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Ainda conforme a PM, o método utilizado pelos garimpeiros consistia na sucção de sedimentos do fundo do rio, separando a areia, onde o ouro é encontrado, e descartando o restante sem qualquer tratamento, o que aumenta a turbidez da água.

No momento da chegada das equipes, os trabalhadores fugiram para uma área de mata e não foram localizados. Denúncias apontam que a atividade ocorria de segunda a sexta-feira, com produção estimada entre 25 e 30 gramas de ouro por semana, por balsa.

Diante das irregularidades, os cinco pontos de garimpo foram desativados. As balsas foram destruídas por incineração, com laudo emitido pelo Ibama.

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A atividade é considerada crime ambiental, além de configurar usurpação de bem mineral da União.

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