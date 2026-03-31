MG: cinco pontos de garimpo ilegal são destruídos no Rio das Velhas

Cinco pontos de garimpo clandestino no Rio das Velhas foram destruídos na Operação Drakon Fase IV da Polícia Militar de Meio Ambiente, nessa segunda-feira (30/3), em Nova Lima (MG), Raposos (MG) e Rio Acima (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

A ação foi realizada em conjunto com o Ibama para combater a extração ilegal de ouro no leito e nas margens do rio. Foram encontradas balsas equipadas com dragas e bombas de sucção movidas a motores a diesel, em pleno funcionamento.

Segundo os militares, as cinco balsas estavam irregulares. Em uma delas, foi apreendido mercúrio, substância altamente tóxica e prejudicial ao meio ambiente e à saúde humana. Também foram identificados indícios de poluição hídrica, como descarte de rejeitos diretamente no rio e vazamento de óleo.

Ainda conforme a PM, o método utilizado pelos garimpeiros consistia na sucção de sedimentos do fundo do rio, separando a areia, onde o ouro é encontrado, e descartando o restante sem qualquer tratamento, o que aumenta a turbidez da água.

No momento da chegada das equipes, os trabalhadores fugiram para uma área de mata e não foram localizados. Denúncias apontam que a atividade ocorria de segunda a sexta-feira, com produção estimada entre 25 e 30 gramas de ouro por semana, por balsa.

Diante das irregularidades, os cinco pontos de garimpo foram desativados. As balsas foram destruídas por incineração, com laudo emitido pelo Ibama.

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A atividade é considerada crime ambiental, além de configurar usurpação de bem mineral da União.