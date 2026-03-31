BH ganha serviço de solicitação de melhorias na iluminação pública
Novo serviço está disponível para a população da capital mineira no Portal da PBH e no aplicativo BHSim
A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) disponibilizou um novo canal para que a população solicite reforços, aprimoramentos ou adequações na iluminação pública. Batizado de "Iluminação Pública – Solicitar Melhoria", o serviço está disponível no Portal da PBH e no aplicativo BHSim.
De acordo com o poder público municipal, o novo serviço permite registrar demandas como pontos com iluminação insuficiente, áreas com distribuição inadequada da luz ou locais que necessitam de reforço na iluminação por questões de segurança ou visibilidade, entre outras situações.
O formulário é preenchido de acordo com critérios padronizados de classificação das demandas, o que, segundo a PBH, permite maior organização das informações recebidas e contribui para uma análise técnica mais precisa das solicitações feitas pela população.
"Esse novo serviço facilita o registro das demandas pela população, seja pelo Portal de Serviços ou pelo APP BHSIM, tornando o processo mais acessível e organizado. Com informações mais detalhadas sobre os locais que precisam de melhoria na iluminação, conseguimos realizar uma análise técnica mais eficiente e planejar melhor as intervenções, contribuindo para uma cidade mais segura e bem iluminada", destaca o diretor de Energia, Tecnologia, Concessionárias e Iluminação Pública, José Luiz e Silva.