Quase 250 kg de maconha são apreendidas em carro que ia para Uberlândia

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 247 kg de maconha, que tinham como destino Uberlândia, Triângulo Mineiro, durante uma fiscalização nesta segunda-feira (30/3). A abordagem ocorreu após o veículo levantar suspeitas dos agentes.

Os policiais pararam o carro de passeio que transportava a droga na rodovia BR-158, em Três Lagoas (MS).

A maconha estava escondida no porta-malas.

O motorista ainda percorreu alguns metros antes de obedecer à ordem de parada, o que aumentou a desconfiança dos policiais.

Durante a abordagem, os agentes perceberam contradições nas respostas do condutor sobre a viagem. Diante da pressão, ele confessou que transportava diversos tabletes de maconha.

Segundo os ocupantes do veículo, a carga saiu de Ponta Porã (MS), cidade na fronteira com o Paraguai, e seria levada até Uberlândia (MG).

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O motorista e o passageiro foram presos em flagrante e encaminhados à Polícia Civil em Três Lagoas (MS), junto com a droga e o veículo. O caso segue em investigação para identificar outros possíveis envolvidos no esquema de tráfico interestadual.