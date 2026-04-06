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ROUBO E AMEAÇA

Homem cobra R$ 400 por encontro, ameaça e rouba corrente de vítima em MG

Suspeito recebeu transferências por PIX e atacou vítima com pedra no interior do estado

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Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
06/04/2026 06:05 - atualizado em 06/04/2026 07:01

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PM foi acionada e encontrou vítima caída no chão, ao lado de porta aberta de carro
O homem desistiu do acordo, pegou uma pedra e passou a ameaçar a vítima, dizendo que a mataria e danificaria o carro crédito: Leandro Couri/EM/D.A Press

Um homem de 45 anos foi preso ao ameaçar e roubar uma corrente de ouro de outro homem, de 48, em Uberaba (MG), no Triângulo Mineiro. O crime aconteceu nesse fim de semana no Bairro Valim de Melo.

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Segundo a Polícia Militar, a vítima relatou que conheceu o suspeito na rua e o convidou para entrar no carro. Os dois seguiram para um local isolado, onde combinaram um encontro mediante pagamento.

De acordo com o relato, a vítima realizou duas transferências via PIX ao suspeito, totalizando R$ 400. Em seguida, ambos saíram do veículo e foram até uma área próxima a uma árvore.

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Nesse momento, o homem desistiu do acordo, pegou uma pedra e passou a ameaçar a vítima, dizendo que a mataria e danificaria o carro. Logo depois, arrancou do pescoço dela uma corrente de ouro e fugiu.

A vítima apresentou aos militares os dados das transferências, o que permitiu a identificação do suspeito. Ele foi localizado em casa, no mesmo quarteirão onde ocorreu o crime.

Durante a abordagem, o homem confirmou que recebeu os valores via PIX, mas negou o roubo. Ainda assim, foi preso e encaminhado à delegacia.

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A vítima sofreu uma escoriação leve no pescoço e recusou atendimento médico. O caso segue para investigação.

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