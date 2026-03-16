Homem esquece celular e inventa roubo para recuperar aparelho mais rápido
Polícia descobriu que crime não existiu durante investigação no interior de MG
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Um homem registrou um falso roubo de celular para tentar recuperar o aparelho mais rapidamente ao esquecê-lo em um veículo de transporte por aplicativo nesse domingo (15/3), em Uberaba (MG), no Triângulo.
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Segundo a Polícia Militar, o caso foi registrado na Avenida Nossa Senhora do Desterro, no Bairro Jardim Esplanada.
Inicialmente, o homem acionou a PM e registrou uma ocorrência informando que havia sido vítima de roubo de celular. A partir da denúncia, equipes policiais iniciaram buscas para apurar o caso, incluindo análise de imagens e entrevistas com possíveis testemunhas.
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Durante as verificações, os militares constataram que não havia indícios de crime.
Posteriormente, ao saber que estava sendo procurado pela polícia para esclarecimentos, o homem compareceu à Base de Segurança Comunitária (BSC) e admitiu que o roubo não havia acontecido.
Ele informou aos policiais que, na verdade, havia esquecido o celular em um carro de transporte por aplicativo e registrou a falsa ocorrência na tentativa de acelerar a recuperação do aparelho.
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Diante da situação, foi lavrado um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) por comunicação falsa de crime. O homem foi orientado e se comprometeu a comparecer ao Juizado Especial Criminal quando for intimado.