Motorista de caminhão é preso por repassar notas falsas em São Francisco

Um homem de 48 anos foi preso em flagrante em São Francisco, Norte de Minas, na noite de quarta-feira (4/3), pela suspeita de repassar notas falsas para o comércio local. Segundo informações da Polícia Civil e da Polícia Militar, com ele, foram apreendidos R$ 1,1 mil de dinheiro falso. O suspeito é um motorista de caminhão, natural de Ubá, Zona da Mata, cidade que tem sido castigada pelas fortes chuvas nos últimos dias.

A Polícia Militar de São Francisco foi acionada por volta das 18h de quarta-feira (4/3) depois que comerciantes relatarem que um motorista, conduzindo um caminhão baú, estaria realizando compras e pagando com notas falsas de R$100. A primeira denúncia foi feita por um comerciante da Avenida Montes Claros, Bairro João Aguiar.

Segundo o relato policial, o dono do estabelecimento informou aos militares que o caminhão parou em frente ao comércio. O motorista não chegou a descer do veículo e solicitou uma cerveja no valor de R$ 8,00. Na hora fazer o pagamento, ele entregou uma nota de R$ 100 e recebeu o troco de R$ 92, deixando o local.

Pouco tempo depois, uma comerciante procurou o mesmo estabelecimento informando que havia sido vítima da mesma situação. A mulher disse que o mesmo caminhão foi estacionado em frente ao seu ponto comercial. O motorista do veículo pediu dois espetinhos de carne e um refrigerante, que totalizara R$ 13.

Como não tinha troco, a comerciante trocou a nota de R$ 100 em um supermercado próximo e entregou R$ 87 de troco ao cliente. Posteriormente, foi alertada pelo caixa do supermercado de que a cédula era falsa.

A comerciante então verificou as imagens das câmeras de segurança do local e seguiu até outro estabelecimento próximo, onde constatou que o mesmo motorista também havia realizado compra utilizando uma nota falsa. As imagens registradas permitiram visualizar parte da placa do caminhão.

O veículo foi localizado pela Policia Militar. Os policiais encontraram um envelope escondido sob o banco da cabine contendo aproximadamente R$ 800 em notas falsas de R$ 100. Os R$ 800 somados as outras três notas falsas de R$ 100 que o homem repassou para o comércio totalizaram R$ 1.100,00.

Depois de preso, o motorista foi levado para a delegacia e não revelou a origem das notas falsas. "Achei (o dinheiro) jogado na rua", alegou.