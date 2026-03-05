CNH, multas e licenciamento: o que dá para resolver no Detran-MG sem sair de casa

Jornalista formada pela Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), atua na Casa & Decoração desde abril de 2024

Resolver pendências com o Departamento de Trânsito de Minas Gerais (Detran-MG) está cada vez mais fácil e pode ser feito sem sair de casa. A plataforma online do órgão oferece uma gama de serviços que antes exigiam deslocamento e longas filas, otimizando o tempo dos cidadãos. A seguir, detalhamos como realizar os procedimentos mais comuns de forma digital.

Principais serviços online do Detran-MG

Como solicitar a segunda via da CNH?

A perda, o roubo ou o furto da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) em Minas Gerais pode ser resolvida de forma digital. O primeiro passo recomendado é registrar um Boletim de Ocorrência online, que é obrigatório em casos de crime e serve como segurança jurídica em casos de perda (extravio). Antes de solicitar o novo documento, certifique-se de que seu endereço está atualizado no sistema para garantir a entrega.

Depois, acesse o portal oficial transito.mg.gov.br, vá em 'Habilitação' e selecione 'Solicitar 2ª Via da CNH'. Preencha os dados, emita e pague o Documento de Arrecadação Estadual (DAE). Assim que o pagamento for compensado, a CNH Digital será atualizada no aplicativo Carteira Digital de Trânsito (CDT), e o documento físico será enviado ao seu endereço cadastrado. Vale lembrar: se a CNH estiver vencida, o processo correto não é a 2ª via, mas sim a Renovação.

Leia Mais

Como fazer o licenciamento anual do veículo?

O licenciamento anual em Minas Gerais é realizado de forma 100% digital. O primeiro passo é quitar todos os débitos: IPVA, multas e a Taxa de Licenciamento (TRLAV). É essencial também que o veículo não possua restrições administrativas ou de recall pendentes.

Após a baixa dos pagamentos, o CRLV-e é liberado. O Detran-MG não envia mais o documento impresso; o proprietário deve acessá-lo pelo portal oficial (transito.mg.gov.br) ou pelo app Carteira Digital de Trânsito, podendo imprimir o documento em papel A4 ou utilizá-lo apenas no celular.

Como consultar multas e pontuação na CNH?

Consultar multas e a pontuação da CNH em Minas Gerais é simples e pode ser feito por canais digitais oficiais. No portal transito.mg.gov.br, basta acessar as abas 'Veículos' (usando a placa e o Renavam) ou 'Habilitação' (utilizando o CPF e registro da CNH) depois de realizar o login pelo sistema Gov.br.

Para maior praticidade, o condutor também pode utilizar o MG App - Cidadão ou o aplicativo nacional Carteira Digital de Trânsito (CDT). Nessas plataformas, é possível visualizar o histórico completo de infrações, verificar o acúmulo de pontos para evitar a suspensão do direito de dirigir, acompanhar prazos para defesa e emitir as guias de pagamento com desconto, quando disponível.

O que ainda precisa ser feito presencialmente?

Mesmo com o avanço tecnológico, o atendimento presencial no Detran-MG ainda é exigido em etapas que dependem de avaliação física. Estão nessa lista a vistoria veicular (obrigatória para transferência e alteração de características como cor ou combustível), a coleta de biometria, os exames médicos e psicológicos, além das provas teórica e prática no processo de habilitação. Vale lembrar que a assinatura para venda de veículos já pode ser feita digitalmente pelo app CDT, restando apenas a vistoria como etapa física para o comprador.

Guia Rápido: passo a passo para os serviços digitais

Acesse o site oficial do Detran-MG; Faça login com sua conta Gov.br, que unifica o acesso aos serviços públicos digitais; No menu principal, navegue até a seção desejada: 'Habilitação' ou 'Veículos'; Escolha o serviço específico (ex: '2ª Via da CNH', 'Emitir CRLV-e'); Siga as instruções, preencha os formulários e emita as guias de pagamento quando necessário; Para documentos digitais, baixe o aplicativo 'Carteira Digital de Trânsito (CDT)' em seu smartphone para ter a CNH e o CRLV-e sempre à mão. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Este conteúdo foi gerado e revisado com o auxílio de inteligências artificiais para garantir a precisão das informações e a clareza do texto, seguindo as diretrizes editoriais.