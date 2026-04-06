Furo no pneu de avião interdita pista em aeroporto da Pampulha

Na manhã desta segunda-feira (6/4), um avião teve uma das rodas furada no aeroporto da Pampulha, na região de mesmo nome, em Belo Horizonte. Não houve feridos.

De acordo com a Motiva, antiga CCR, empresa responsável pela administração do local, a pista chegou a ser interditada para a remoção da aeronave, impedindo que pousos e decolagens fossem feitos. Ela foi liberada no início da tarde.

Não foram informados quantos voos foram afetados com esse incidente no aeroporto e nem o motivo para o furo na roda da aeronave.

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*Estagiário sob supervisão da subeditora Regina Werneck