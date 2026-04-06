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Furo no pneu de avião interdita pista em aeroporto da Pampulha

Não houve feridos com o incidente

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Rafael Silva*
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Rafael Silva*
Repórter
06/04/2026 17:21 - atualizado em 06/04/2026 17:28

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O incidente que ocorreu na manhã desta segunda-feira (6/4) interditou a pista, impediu decolagem e pousos
O incidente, ocorrido na manhã desta segunda-feira (6/4), interditou a pista, impediu decolagem e pousos crédito: Leandro Couri/EM/D.A Press

Na manhã desta segunda-feira (6/4), um avião teve uma das rodas furada no aeroporto da Pampulha, na região de mesmo nome, em Belo Horizonte. Não houve feridos. 

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De acordo com a Motiva, antiga CCR, empresa responsável pela administração do local, a pista chegou a ser interditada para a remoção da aeronave, impedindo que pousos e decolagens fossem feitos. Ela foi liberada no início da tarde. 

Não foram informados quantos voos foram afetados com esse incidente no aeroporto e nem o motivo para o furo na roda da aeronave.

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*Estagiário sob supervisão da subeditora Regina Werneck

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