Furo no pneu de avião interdita pista em aeroporto da Pampulha
Não houve feridos com o incidente
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Na manhã desta segunda-feira (6/4), um avião teve uma das rodas furada no aeroporto da Pampulha, na região de mesmo nome, em Belo Horizonte. Não houve feridos.
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De acordo com a Motiva, antiga CCR, empresa responsável pela administração do local, a pista chegou a ser interditada para a remoção da aeronave, impedindo que pousos e decolagens fossem feitos. Ela foi liberada no início da tarde.
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Não foram informados quantos voos foram afetados com esse incidente no aeroporto e nem o motivo para o furo na roda da aeronave.
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*Estagiário sob supervisão da subeditora Regina Werneck