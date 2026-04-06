Vídeo: homem agride mulher, esfaqueia outra vítima e fere cachorro

Um homem foi preso em flagrante suspeito de tentativa de homicídio, violência doméstica e crueldade contra animais, em Ituiutaba, Triângulo Mineiro, neste domingo (5/4). Um cachorro foi esfaqueado na confusão registrada por câmeras de segurança.

A vítima de uma das agressões deu entrada no Hospital São José, no centro da cidade do Triângulo Mineiro, com um ferimento provocado por arma branca na região abdominal e precisou passar por cirurgia devido à gravidade do caso. A PM soube do caso a partir dessa hospitalização.

Segundo informações repassadas à polícia, o crime aconteceu nas proximidades de uma loja de conveniência, durante uma briga. Testemunhas relataram que o suspeito teria iniciado as agressões contra a companheira. Ao tentarem intervir na situação, outras pessoas foram atacadas.

Ainda de acordo com os relatos, o autor desferiu golpes de faca contra um animal doméstico e, em seguida, atingiu uma das vítimas com um golpe na região abdominal. Após o ataque, a Polícia Militar iniciou diligências para localizar o suspeito.

O vídeo mostra a confusão e o momento em que o agressor esfaqueia o cachorro e persegue pessoas pela rua.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O homem foi encontrado e preso em flagrante pelos militares, que também apreenderam a faca utilizada nos crimes. Ele foi encaminhado às autoridades competentes e deve responder pelos crimes de tentativa de homicídio, violência doméstica e maus-tratos a animais.