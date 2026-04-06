Homem é preso por dar socos na esposa após festa de aniversário da filha

Um homem, de 48 anos, foi preso em flagrante depois de agredir a esposa dentro do carro. A violência aconteceu em Patos de Minas, no Alto Paranaíba. O casal voltava da comemoração de aniversário da filha quando iniciou uma discussão. Em determinado momento, o suspeito passou a dar socos no rosto da vítima.

A mulher e as duas crianças do casal desceram do veículo após as agressões. O homem fugiu. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, socorreu a vítima com inchaço no rosto e a encaminhou para atendimento médico. Ela foi liberada em seguida.

Pouco depois, a Polícia Militar (PM) localizou o suspeito e efetuou a prisão. De acordo com a ocorrência, ele dirigia sob efeito de álcool no momento do crime.



Ainda segundo o registro policial, a vítima relatou que já sofreu outras agressões e ameaças do companheiro, que teriam se intensificado nos últimos meses. Ela também informou que os filhos já presenciaram outros episódios de violência.



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O homem foi levado para a delegacia e autuado por lesão corporal, violência doméstica e por dirigir sob influência de álcool.