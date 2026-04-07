Motociclista que matou jovens em Contagem é preso por homicídio culposo

O condutor da motocicleta envolvida no acidente que matou duas jovens, de 17 e 18 anos, na manhã dessa segunda-feira (6/4) , em Contagem (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte, foi preso.

Segundo a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), o homem, de 28 anos, teve a prisão em flagrante ratificada pelo crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor. A pena pode ser aumentada por ele não possuir carteira de habilitação.

O acidente aconteceu na madrugada dessa segunda-feira (6/4), na Avenida General David Sarnoff, no Bairro Jardim Industrial. A perícia esteve no local para coleta de vestígios e apuração das circunstâncias.

As duas vítimas morreram e tiveram os corpos encaminhados ao Instituto Médico-Legal (IML) André Roquette. Uma terceira vítima, de 15 anos, foi socorrida para atendimento médico.

O motociclista também foi levado ao Hospital Municipal de Contagem, onde permanece sob escolta policial. Segundo a Polícia Militar, ele apresenta sangramento intracraniano.

Relembre o caso

De acordo com o boletim de ocorrência, o condutor perdeu o controle da motocicleta, uma Honda CB 300, e colidiu contra um poste. Inicialmente, havia suspeita de envolvimento de outro veículo, mas essa hipótese não foi confirmada pela investigação.

Uma adolescente sobrevivente contou que estava sentada sobre o tanque da moto e que as outras duas jovens estavam na garupa. Já o piloto alegou que estava sozinho.

O registro policial também informa que o piloto e a adolescente foram levados ao Hospital Municipal de Contagem. Segundo a PMMG, o condutor, que a princípio apresentava escoriações no tórax, está internado com sangramento intracraniano e sob escolta, uma vez que foi preso em flagrante. Já a jovem apresentava escoriações na face e nos membros superior e inferior.

Ainda segundo o boletim, as duas mulheres que morreram estavam sem documentos de identificação no momento do acidente. Posteriormente, a mãe de uma delas identificou a filha como vítima.

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A PMMG informou ainda que a motocicleta estava com documentação de 2021, motivo pelo qual foi rebocada.