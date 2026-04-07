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HOMICÍDIO CULPOSO

Motociclista que matou jovens em Contagem é preso por homicídio culposo

Condutor não tinha habilitação e responderá por homicídio culposo

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Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
07/04/2026 10:25

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Acidente aconteceu na Avenida General David Sarnoff, no Bairro Jardim Industrial, em Contagem, na Grande BH
Acidente aconteceu na Avenida General David Sarnoff, no Bairro Jardim Industrial, em Contagem, na Grande BH crédito: Reprodução redes sociais

O condutor da motocicleta envolvida no acidente que matou duas jovens, de 17 e 18 anos, na manhã dessa segunda-feira (6/4) , em Contagem (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte, foi preso.

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Segundo a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), o homem, de 28 anos, teve a prisão em flagrante ratificada pelo crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor. A pena pode ser aumentada por ele não possuir carteira de habilitação.

O acidente aconteceu na madrugada dessa segunda-feira (6/4), na Avenida General David Sarnoff, no Bairro Jardim Industrial. A perícia esteve no local para coleta de vestígios e apuração das circunstâncias.

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As duas vítimas morreram e tiveram os corpos encaminhados ao Instituto Médico-Legal (IML) André Roquette. Uma terceira vítima, de 15 anos, foi socorrida para atendimento médico.

O motociclista também foi levado ao Hospital Municipal de Contagem, onde permanece sob escolta policial. Segundo a Polícia Militar, ele apresenta sangramento intracraniano.

Relembre o caso

De acordo com o boletim de ocorrência, o condutor perdeu o controle da motocicleta, uma Honda CB 300, e colidiu contra um poste. Inicialmente, havia suspeita de envolvimento de outro veículo, mas essa hipótese não foi confirmada pela investigação.

Uma adolescente sobrevivente contou que estava sentada sobre o tanque da moto e que as outras duas jovens estavam na garupa. Já o piloto alegou que estava sozinho.

O registro policial também informa que o piloto e a adolescente foram levados ao Hospital Municipal de Contagem. Segundo a PMMG, o condutor, que a princípio apresentava escoriações no tórax, está internado com sangramento intracraniano e sob escolta, uma vez que foi preso em flagrante. Já a jovem apresentava escoriações na face e nos membros superior e inferior. 

Ainda segundo o boletim, as duas mulheres que morreram estavam sem documentos de identificação no momento do acidente. Posteriormente, a mãe de uma delas identificou a filha como vítima. 

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A PMMG informou ainda que a motocicleta estava com documentação de 2021, motivo pelo qual foi rebocada.

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