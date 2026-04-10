Vídeo: homem ataca ex com machado e é morto por pedestre com barra metálica

Bruno Luis Barros é jornalista multimídia com experiência em jornais impressos e sites, além de passagem por assessoria de imprensa na área cultural. Escreve para o Estado de Minas desde junho de 2021.

Um homem, identificado como Reginaldo Pinheiro Superbi, de 40 anos, atacou a ex-companheira, de 39, com uma machadinha em Ponte Nova (MG), na Zona da Mata, com a intenção de matá-la, mas acabou morto por um pedestre, de 31 anos, que o golpeou com uma barra de ferro na cabeça. A tentativa de feminicídio ocorreu na tarde dessa quarta-feira (8/4), no Bairro Santo Antônio.

Segundo a Polícia Militar, Reginaldo havia sido liberado do sistema prisional havia cerca de 24 horas quando tentou matar a vítima. A mulher, inclusive, já possuía uma medida protetiva de urgência contra ele, expedida pela 2ª Vara Criminal de Ponte Nova.



O crime foi registrado por meio de uma câmera de segurança da rua. Conforme as imagens, o homem chega de moto e avança sobre a ex-mulher aplicando uma sequência de golpes com a machadinha até ela cair no chão.

O pedestre, então, se aproxima e começa a acertar Reginaldo na região da cabeça com a barra metálica, até que ele também cai no chão. Outro homem é visto nas imagens chutando o agressor.

O rapaz que interveio ao agredir Reginaldo com a barra metálica acabou preso em flagrante, a princípio, pelo crime de lesão corporal grave seguida de morte. Porém, após o depoimento dele, a Polícia Civil considerou a tese de que a intervenção do homem configurou legítima defesa da mulher.

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O corpo de Reginaldo Pinheiro Superbi foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML). A Polícia Civil abriu inquérito para apurar o caso.