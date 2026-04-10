Vídeo: homem ataca ex com machado e é morto por pedestre com barra metálica
Pedestre de 31 anos impediu feminicídio em Ponte Nova (MG), na Zona da Mata, mas acabou preso. No entanto, ele foi liberado depois de prestar depoimento
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Um homem, identificado como Reginaldo Pinheiro Superbi, de 40 anos, atacou a ex-companheira, de 39, com uma machadinha em Ponte Nova (MG), na Zona da Mata, com a intenção de matá-la, mas acabou morto por um pedestre, de 31 anos, que o golpeou com uma barra de ferro na cabeça. A tentativa de feminicídio ocorreu na tarde dessa quarta-feira (8/4), no Bairro Santo Antônio.
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Segundo a Polícia Militar, Reginaldo havia sido liberado do sistema prisional havia cerca de 24 horas quando tentou matar a vítima. A mulher, inclusive, já possuía uma medida protetiva de urgência contra ele, expedida pela 2ª Vara Criminal de Ponte Nova.
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O crime foi registrado por meio de uma câmera de segurança da rua. Conforme as imagens, o homem chega de moto e avança sobre a ex-mulher aplicando uma sequência de golpes com a machadinha até ela cair no chão.
O pedestre, então, se aproxima e começa a acertar Reginaldo na região da cabeça com a barra metálica, até que ele também cai no chão. Outro homem é visto nas imagens chutando o agressor.
O rapaz que interveio ao agredir Reginaldo com a barra metálica acabou preso em flagrante, a princípio, pelo crime de lesão corporal grave seguida de morte. Porém, após o depoimento dele, a Polícia Civil considerou a tese de que a intervenção do homem configurou legítima defesa da mulher.
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O corpo de Reginaldo Pinheiro Superbi foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML). A Polícia Civil abriu inquérito para apurar o caso.