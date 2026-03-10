Assine
overlay
Início Gerais
FEMINICÍDIO

MG: jovem que matou mulher com canivete após ela negar beijo é indiciado

Crime aconteceu no fim da noite de 23 de fevereiro deste ano em Campos Altos (MG), no Alto Paranaíba, no Bairro Camposaltinho

Publicidade
Carregando...
Bruno Luis Barros
Bruno Luis Barros
Repórter
Bruno Luis Barros é jornalista multimídia com experiência em jornais impressos e sites, além de passagem por assessoria de imprensa na área cultural. Escreve para o Estado de Minas desde junho de 2021.
10/03/2026 21:46

compartilhe

SIGA
x
Jovem disse que matou mulher porque ela teria se negado a beijá-lo
Jovem disse que matou mulher porque ela teria se negado a beijá-lo crédito: Redes sociais/Reprodução

Um jovem de 18 anos, que confessou o assassinato de Priscila Beatriz Assis Teixeira, de 38 anos, foi indiciado pela Polícia Civil por feminicídio e importunação sexual, informou a instituição policial nesta terça-feira (10/3). O crime aconteceu no fim da noite de 23 de fevereiro deste ano em Campos Altos (MG), no Alto Paranaíba, no Bairro Camposaltinho. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Leia Mais

O jovem, sem passagens policiais, foi preso pela Polícia Militar em casa, no Bairro Juca Franco, na manhã do dia seguinte, quando confessou o crime. 

Segundo a PM, o rapaz relatou que, inicialmente, tinha negociado um celular com a vítima. Então, ele foi até a residência dela para entregar o aparelho. Nesse momento, conforme relato dele à polícia, ele tentou beijá-la à força. A vítima se negou e então foi atacada com golpes de canivete. A arma utilizada no crime acabou localizada nos fundos da casa de Priscila e foi apreendida. 

Imagens de câmeras de segurança próximas ao local auxiliaram a polícia na identificação do homem, que é natural de Uberlândia, no Triângulo Mineiro, e estava em Campos Altos há oito meses.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Segundo a Polícia Militar de Campos Altos, Priscila foi assassinada na frente dos dois filhos, duas crianças de 5 e 8 anos. O inquérito foi concluído e enviado ao Ministério Público.

Tópicos relacionados:

canivete feminicidio jovem minas-gerais

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay