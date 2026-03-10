MG: jovem que matou mulher com canivete após ela negar beijo é indiciado
Crime aconteceu no fim da noite de 23 de fevereiro deste ano em Campos Altos (MG), no Alto Paranaíba, no Bairro Camposaltinho
Um jovem de 18 anos, que confessou o assassinato de Priscila Beatriz Assis Teixeira, de 38 anos, foi indiciado pela Polícia Civil por feminicídio e importunação sexual, informou a instituição policial nesta terça-feira (10/3). O crime aconteceu no fim da noite de 23 de fevereiro deste ano em Campos Altos (MG), no Alto Paranaíba, no Bairro Camposaltinho.
O jovem, sem passagens policiais, foi preso pela Polícia Militar em casa, no Bairro Juca Franco, na manhã do dia seguinte, quando confessou o crime.
Segundo a PM, o rapaz relatou que, inicialmente, tinha negociado um celular com a vítima. Então, ele foi até a residência dela para entregar o aparelho. Nesse momento, conforme relato dele à polícia, ele tentou beijá-la à força. A vítima se negou e então foi atacada com golpes de canivete. A arma utilizada no crime acabou localizada nos fundos da casa de Priscila e foi apreendida.
Imagens de câmeras de segurança próximas ao local auxiliaram a polícia na identificação do homem, que é natural de Uberlândia, no Triângulo Mineiro, e estava em Campos Altos há oito meses.
Segundo a Polícia Militar de Campos Altos, Priscila foi assassinada na frente dos dois filhos, duas crianças de 5 e 8 anos. O inquérito foi concluído e enviado ao Ministério Público.