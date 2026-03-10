Adolescente de 15 anos é assassinada com 17 facadas em Passos, no Sul de MG
O namorado da vítima, de 19 anos, é quem teria encontrado a jovem ferida dentro da casa onde moram. Polícia Civil vai investigar o crime
compartilheSIGA
Uma adolescente de 15 anos foi assassinada a facadas nessa segunda-feira (9/3) na zona rural de Passos (MG), no Sul do estado. A vítima foi identificada como Natasha Aguiar Matos.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Conforme a Polícia Militar, Natasha foi atingida com 17 golpes de faca. O namorado da vítima, de 19 anos, é quem teria encontrado a jovem ferida dentro da casa onde moram, na região conhecida como Linha da Usina, após chegar do trabalho.
Leia Mais
A adolescente foi levada pelo companheiro ao pronto-socorro da cidade, onde a morte foi confirmada. O rapaz ainda informou à polícia que a residência possui câmera de segurança vinculada ao aparelho celular dele. A polícia recolheu o telefone, que será periciado.
A Polícia Militar fez operações pela região para tentar localizar os suspeitos, mas até o momento ninguém foi preso. O crime agora será investigado pela Polícia Civil.
O corpo da jovem foi encaminhado para o Instituto Médico-Legal (IML) da cidade.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Com informações da TV Alterosa*