Adolescente de 15 anos é assassinada com 17 facadas em Passos, no Sul de MG

O namorado da vítima, de 19 anos, é quem teria encontrado a jovem ferida dentro da casa onde moram. Polícia Civil vai investigar o crime

Bruno Luis Barros
Bruno Luis Barros
Repórter
Bruno Luis Barros é jornalista multimídia com experiência em jornais impressos e sites, além de passagem por assessoria de imprensa na área cultural. Escreve para o Estado de Minas desde junho de 2021.
10/03/2026 19:52

Natasha Aguiar Matos, de 15 anos, foi morta nessa segunda-feira (9/3)
Natasha Aguiar Matos, de 15 anos, foi morta nessa segunda-feira (9/3) crédito: Redes sociais/Reprodução

Uma adolescente de 15 anos foi assassinada a facadas nessa segunda-feira (9/3) na zona rural de Passos (MG), no Sul do estado. A vítima foi identificada como Natasha Aguiar Matos.

Conforme a Polícia Militar, Natasha foi atingida com 17 golpes de faca. O namorado da vítima, de 19 anos, é quem teria encontrado a jovem ferida dentro da casa onde moram, na região conhecida como Linha da Usina, após chegar do trabalho. 

A adolescente foi levada pelo companheiro ao pronto-socorro da cidade, onde a morte foi confirmada. O rapaz ainda informou à polícia que a residência possui câmera de segurança vinculada ao aparelho celular dele. A polícia recolheu o telefone, que será periciado.

A Polícia Militar fez operações pela região para tentar localizar os suspeitos, mas até o momento ninguém foi preso. O crime agora será investigado pela Polícia Civil.

O corpo da jovem foi encaminhado para o Instituto Médico-Legal (IML) da cidade.

Com informações da TV Alterosa*

