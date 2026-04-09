Manifestantes liberam Estação São Gabriel após mais de 3 horas de bloqueio

Depois de permanecer fechada por um período de aproximadamente 3 horas e meia devido a um protesto, a Estação São Gabriel, na Região Nordeste de Belo Horizonte, teve os acessos aos ônibus liberados por volta das 21h30 desta quinta-feira (9/4). De acordo com informações da Polícia Militar de Minas Gerais, os manifestantes saíram de maneira pacífica, após negociações.

Os manifestantes haviam bloqueado completamente os acessos dos veículos com bancos e cadeiras, por volta das 18h desta quinta-feira. Sem conseguir entrar na estação, os motoristas começaram a parar os ônibus na Avenida Risoleta Neves.

Como o protesto ocorreu no horário em que grande parte da população estava voltando para casa após a jornada de trabalho, uma grande fila de passageiros tentando embarcar se formou do lado de fora da estação. Um congestionamento também chegou a se formar na região.

De acordo com a Superintendência de Mobilidade do Município (Sumob), os manifestantes fecharam as plataformas A e B da estação. Eles protestavam contra atrasos constantes nas linhas de ônibus que se conectam ao terminal.

A Sumob informou ainda que parte dos problemas operacionais decorreu de uma baixa compulsória automática de veículos da empresa responsável pelas linhas alimentadoras da Estação São Gabriel, que perderam a autorização de tráfego ao atingirem a idade máxima permitida de 12 anos, conforme a legislação municipal. Informações levantadas pela reportagem indicam que essa empresa seria a Saritur.

Problema teria sido causado por baixa automática de veículos

Contatada pela reportagem, a Prefeitura de Belo Horizonte informou que os atrasos teriam sido causados pela baixa compulsória automática de veículos com tempo de uso superior ao limite de 12 anos. Confira, na íntegra, a nota enviada pelo poder público municipal:

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A Superintendência de Mobilidade do Município (Sumob), informa que acompanha a ocorrência registrada na noite desta quinta-feira (9) na Estação São Gabriel. Durante o protesto, os usuários fecharam as plataformas A e B da estação, o que impactou a operação das linhas no local. Agentes da Sumob, da BHTRANS, da Guarda Civil Municipal e da Polícia Militar estão presentes e atuam para restabelecer a normalidade da operação e garantir a segurança dos usuários.



A Sumob esclarece que parte dos problemas operacionais decorre da baixa compulsória automática de veículos da empresa responsável pelas linhas alimentadoras da Estação São Gabriel, que perderam a autorização de tráfego ao atingirem a idade máxima permitida de 12 anos, conforme a legislação municipal. A não reposição imediata de toda a frota impactou diretamente a realização das viagens.



O sistema de monitoramento em tempo real, por meio de GPS, identificou viagens não realizadas, o que resultou na aplicação de sanções administrativas à empresa, que também deixou de receber remuneração complementar pelas viagens não cumpridas.



O Consórcio e o Setra-BH já foram notificados, e foi instaurado processo administrativo para apuração e regularização da situação. Foi exigida a recomposição da frota necessária para garantir o cumprimento do quadro de horários e o atendimento adequado à população.



A empresa já adquiriu novos veículos, e seis ônibus reserva de outras operadoras estão sendo utilizados para minimizar os impactos na operação, embora ainda haja necessidade de complementação da frota.



A Sumob reforça que o sistema de transporte coletivo de Belo Horizonte opera em modelo consorciado, cabendo aos consórcios, por meio do Setra-BH, assegurar a regularidade da operação, inclusive com uso de frota reserva e remanejamento de veículos entre empresas, sempre que necessário.



A Sumob segue acompanhando a situação de forma contínua e cobrando a adoção imediata de medidas para restabelecer plenamente a oferta de viagens no menor prazo possível.