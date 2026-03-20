Após tarifa zero, fluxo de passageiros aumenta 17% em BH
Meses após a implantação da gratuidade de passagem aos domingos e feriados, fluxo de usuários sobe na capital mineira
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Pouco mais de dois meses após a implementação da tarifa zero aos domingos e feriados em BH, a medida já apresenta impactos no uso do transporte público. A mudança faz parte do programa Catraca Livre, lançado pela Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) em 7 de dezembro de 2025 e colocado em prática no dia 14 do mesmo mês. Dados da gestão pública cedidos ao Estado de Minas apontam para aumento no fluxo de passageiros.
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De acordo com a prefeitura, a média de usuários aos domingos em novembro, quando ainda não havia a gratuidade das passagens, era de 210.477 pessoas. Já no período compreendido entre 14 de dezembro até fevereiro deste ano, o número saltou para 246.842, aumento de 17%.
Conforme a PBH, a maior quantidade de passageiros, desde a implantação do Catraca Livre, foi registrada em 15 de fevereiro, domingo de carnaval. Naquela data, 322.507 usuários atravessaram a catraca sem pagar a passagem. Em janeiro, a passagem na capital mineira subiu para R$ 6,25. Ainda de acordo com a administração municipal, o fluxo médio aos domingos é de 190 mil pessoas.
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O Executivo também esclareceu que a medida garante a isenção da tarifa nas linhas convencionais (ônibus azuis) e suplementares (amarelos) gerenciadas pelo município aos domingos e feriados nacionais e municipais. "A gratuidade vale para todas as viagens entre 0h e 23h59, facilitando o deslocamento da população para atividades de lazer, visitas familiares e acesso aos equipamentos públicos da cidade", disse a prefeitura em nota.
Como posso ter acesso ao benefício?
Para ter acesso ao benefício, não é necessário cadastro prévio. Passageiros que possuem o cartão BHBus devem aproximá-lo do validador normalmente, mas nenhum valor será debitado. Para quem não tem o cartão, o motorista fará a liberação da catraca. A isenção não se aplica aos dias úteis e aos sábados, que continuam com a cobrança normal da passagem.
Bem aprovado
No primeiro domingo "sem catraca", o EM acompanhou o movimento nas ruas da Região Central, em pontos de grande circulação, como a Avenida Amazonas e os arredores da tradicional Feira Hippie. A sensação inicial foi de surpresa, estranhamento e, logo em seguida, de alívio.
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Moradores de diferentes regiões da cidade, trabalhadores, famílias e idosos traduziram uma boa avaliação da medida no cotidiano. Em comum, a maioria ouvida pela reportagem destacou o alívio no bolso e a sensação de que a cidade ficou, ao menos por um dia, mais acessível.
"0800"
O anúncio do programa Catraca Livre ocorreu apenas dois meses depois de o Projeto de Lei 60/2025, que previa a gratuidade em todas as linhas de ônibus da cidade em todos os dias, ter sido reprovado em primeiro turno na Câmara Municipal de BH.
O projeto precisava do apoio de pelo menos 28 dos 41 vereadores e chegou ao plenário com a assinatura de 22 parlamentares. A maioria, no entanto, não confirmou o apoio durante a votação. No resultado final, 30 vereadores se posicionaram contra e apenas 10 a favor.
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A votação, realizada em 3 de outubro, foi marcada por protestos de apoiadores e opositores da proposta, que poderia transformar a capital na primeira do país a adotar o "busão 0800" para toda a população.
Conheça outros benefícios
Além da gratuidade aos domingos e feriados nacionais, BH já conta com uma algumas gratuidades no transporte coletivo:
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- Auxílio Transporte Mulher destinado a mulheres em situação de violência econômica e social que moram em Belo Horizonte. O passe livre é aplicado em viagens entre a residência e as instituições da rede de serviços de atendimento às mulheres em situação de violência doméstica e familiar.
- Passe integral para estudantes da rede pública do Ensino Médio e da Educação de Jovens e Adultos (EJA) que residem a, no mínimo, 1 km da instituição de ensino que frequentam.
- Vale-Transporte Saúde: destinado ao deslocamento de pacientes, especialmente os oncológicos, que precisam realizar consultas e procedimentos médicos pelo Sistema Único de Saúde (SUS).
Também têm direito à gratuidade pessoas com deficiência ou Transtorno do Espectro Autista (TEA), que atendam aos requisitos legais; idosos com 65 anos ou mais; agentes de inspeção e oficiais da Justiça em serviço; e carteiros e mensageiros dos Correios, uniformizados e em serviço.
Veja feriados inclusos
- Sexta-feira Santa (3 de abril)
- 21 de abril - Tiradentes
- 1º de maio - Dia do Trabalhador
- Corpus Christi
- 15 de agosto - Dia de Nossa Senhora da Boa Viagem
- 7 de setembro - Independência do Brasil
- 12 de outubro - Dia de Nossa Senhora Aparecida
- 2 de novembro - Finados
- 15 de novembro - Proclamação da República
- 20 de novembro - Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra
- 8 de dezembro - Dia de Nossa Senhora da Imaculada Conceição
- 25 de dezembro - Natal