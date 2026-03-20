Após tarifa zero, fluxo de passageiros aumenta 17% em BH

Estudante de Jornalismo na PUC Minas. No Estado de Minas desde 2023. Repórter de Gerais

Pouco mais de dois meses após a implementação da tarifa zero aos domingos e feriados em BH, a medida já apresenta impactos no uso do transporte público. A mudança faz parte do programa Catraca Livre, lançado pela Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) em 7 de dezembro de 2025 e colocado em prática no dia 14 do mesmo mês. Dados da gestão pública cedidos ao Estado de Minas apontam para aumento no fluxo de passageiros.

De acordo com a prefeitura, a média de usuários aos domingos em novembro, quando ainda não havia a gratuidade das passagens, era de 210.477 pessoas. Já no período compreendido entre 14 de dezembro até fevereiro deste ano, o número saltou para 246.842, aumento de 17%.

Conforme a PBH, a maior quantidade de passageiros, desde a implantação do Catraca Livre, foi registrada em 15 de fevereiro, domingo de carnaval. Naquela data, 322.507 usuários atravessaram a catraca sem pagar a passagem. Em janeiro, a passagem na capital mineira subiu para R$ 6,25. Ainda de acordo com a administração municipal, o fluxo médio aos domingos é de 190 mil pessoas.

O Executivo também esclareceu que a medida garante a isenção da tarifa nas linhas convencionais (ônibus azuis) e suplementares (amarelos) gerenciadas pelo município aos domingos e feriados nacionais e municipais. "A gratuidade vale para todas as viagens entre 0h e 23h59, facilitando o deslocamento da população para atividades de lazer, visitas familiares e acesso aos equipamentos públicos da cidade", disse a prefeitura em nota.

Como posso ter acesso ao benefício?

Para ter acesso ao benefício, não é necessário cadastro prévio. Passageiros que possuem o cartão BHBus devem aproximá-lo do validador normalmente, mas nenhum valor será debitado. Para quem não tem o cartão, o motorista fará a liberação da catraca. A isenção não se aplica aos dias úteis e aos sábados, que continuam com a cobrança normal da passagem.

Bem aprovado

No primeiro domingo "sem catraca", o EM acompanhou o movimento nas ruas da Região Central, em pontos de grande circulação, como a Avenida Amazonas e os arredores da tradicional Feira Hippie. A sensação inicial foi de surpresa, estranhamento e, logo em seguida, de alívio.

Moradores de diferentes regiões da cidade, trabalhadores, famílias e idosos traduziram uma boa avaliação da medida no cotidiano. Em comum, a maioria ouvida pela reportagem destacou o alívio no bolso e a sensação de que a cidade ficou, ao menos por um dia, mais acessível.

"0800"

O anúncio do programa Catraca Livre ocorreu apenas dois meses depois de o Projeto de Lei 60/2025, que previa a gratuidade em todas as linhas de ônibus da cidade em todos os dias, ter sido reprovado em primeiro turno na Câmara Municipal de BH.

O projeto precisava do apoio de pelo menos 28 dos 41 vereadores e chegou ao plenário com a assinatura de 22 parlamentares. A maioria, no entanto, não confirmou o apoio durante a votação. No resultado final, 30 vereadores se posicionaram contra e apenas 10 a favor.

A votação, realizada em 3 de outubro, foi marcada por protestos de apoiadores e opositores da proposta, que poderia transformar a capital na primeira do país a adotar o "busão 0800" para toda a população.

Conheça outros benefícios

Além da gratuidade aos domingos e feriados nacionais, BH já conta com uma algumas gratuidades no transporte coletivo:

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Auxílio Transporte Mulher destinado a mulheres em situação de violência econômica e social que moram em Belo Horizonte. O passe livre é aplicado em viagens entre a residência e as instituições da rede de serviços de atendimento às mulheres em situação de violência doméstica e familiar.

Passe integral para estudantes da rede pública do Ensino Médio e da Educação de Jovens e Adultos (EJA) que residem a, no mínimo, 1 km da instituição de ensino que frequentam.

Vale-Transporte Saúde: destinado ao deslocamento de pacientes, especialmente os oncológicos, que precisam realizar consultas e procedimentos médicos pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

Também têm direito à gratuidade pessoas com deficiência ou Transtorno do Espectro Autista (TEA), que atendam aos requisitos legais; idosos com 65 anos ou mais; agentes de inspeção e oficiais da Justiça em serviço; e carteiros e mensageiros dos Correios, uniformizados e em serviço.

Veja feriados inclusos